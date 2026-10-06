Лионель Месси завершает карьеру в сборной

·34·Спорт
Лионель Месси завершает карьеру в сборной

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси готовится завершить свою международную карьеру после товарищеского матча против сборной Бенина, который состоится в среду. Этот поединок на стадионе «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе станет торжественным прощальным вечером, посвященным блестящей карьере легендарного нападающего в национальной команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно информации ESPN, 39-летний футболист прибыл в свой родной город Росарио в пятницу и на прошлой неделе присоединился к расположению сборной. Он успешно завершил последние тренировки, и ожидается, что он выйдет в стартовом составе на этот исторический матч. Игра станет поворотным моментом в истории аргентинского футбола, а партнеры по команде, ставшие победителями чемпионата мира 2022 года, приглашены в качестве почетных гостей.

Прощание с легендарным капитаном

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на пресс-конференции дал высокую оценку своему самому влиятельному и выдающемуся игроку. Он подчеркнул, что наследие Месси на международной арене невозможно повторить, и признал его уникальную роль на поле.

По словам Скалони, «Месси оставляет после себя непревзойденное наследие. Мы должны продолжать играть, но эмоции от наблюдения за его игрой уникальны и неповторимы. Я никогда не видел никого, кто мог бы так влиять на чувства болельщиков, как он, и именно этого нам будет не хватать».

Рекорды и взгляд в будущее

За время своей карьеры в сборной Лионель Месси достиг невероятных высот. В его коллекции трофеев — победа на чемпионате мира 2022 года, два Кубка Америки, олимпийское золото, а также 125 голов в 207 матчах. На прощальном вечере восьмикратного обладателя «Золотого мяча» будут присутствовать его близкие товарищи по команде, такие как Родриго Де Пауль, Джовани Ло Чельсо и Николас Отаменди.

В то же время стало известно, что Пауло Дибала, Науэль Молина и Алехандро Гомес не смогут принять участие в матче в Буэнос-Айресе. Также сообщается, что Николас Отаменди планирует завершить международную карьеру после чемпионата мира 2026 года.

Тренер Лионель Скалони выразил уверенность в будущем команды и особо отметил профессиональный подход Месси: «Теперь осталась только тоска, потому что его больше не будет на поле. Он — великолепный пример. Человек, который приходит на тренировку первым, уходит последним, знает, как следить за собой, и относится к каждой игре с предельной серьезностью».

Лионель МессиАргентинаФутболЛионель СкалониБенин
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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