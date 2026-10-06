Резкое заявление Эрдогана: Космос — это не военный плацдарм для нескольких державы

·44·Мир
Резкое заявление Эрдогана: Космос — это не военный плацдарм для нескольких державы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно подчеркнул, что милитаризация космоса, превращение его в новый фронт геополитической конкуренции и передача в монополию нескольких держав является абсолютно неправильным и крайне опасным.

Выступая в Анкаре, турецкий лидер обратился к мировому сообществу по поводу глобальной космической борьбы, заявив, что космические исследования должны оставаться общим достоянием человечества.

«Космос не может быть монополией нескольких государств»

Реджеп Тайип Эрдоган выступил против геополитической монополии, возникающей в сфере выхода в космос и его освоения:

  • Общее достояние, а не приз: «Космическая гонка не может быть соревнованием только между несколькими государствами. Космос — это не приз, который может захватить тот, кто доберется туда первым», — подчеркнул турецкий лидер;

  • Равные права для всех государств: Эрдоган выдвинул на первый план необходимость создания справедливых и равных условий для всех стран, включая развивающиеся, в использовании космических программ и ресурсов.

Угроза превращения в арену вооружений

Президент Турции выразил глубокую обеспокоенность последствиями создания ведущими военными гигантами мира технологий уничтожения спутников, орбитальных защитных лазеров и космического оружия в последнее время:

  • Орбитальная угроза: Милитаризация космического пространства перенесет геополитические конфликты с Земли в космос и поставит под неизбежную угрозу безопасность всего человечества;

  • Необходимость укрепления международного права: Было отмечено, что пришло время разработать в рамках ООН и других международных структур строгие и обязательные соглашения, запрещающие размещение оружия в космосе.

По мнению аналитиков, это заявление турецкого лидера отражает стратегические амбиции Анкары, направленные на развитие независимой национальной космической программы и обретение собственного голоса в глобальном управлении космосом.

Реджеп Тайип ЭрдоганАнкаракосмоскосмическая борьба
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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