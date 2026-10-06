Европейское космическое агентство изучает создание собственной орбитальной станции после МКС

Европейское космическое агентство (ESA) приступило к оценке возможностей создания собственной европейской орбитальной станции после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС). Согласно данным иксбт.ком, агентство запустило два параллельных исследования, которые могут стать важным шагом для сохранения научно-технологической базы Европы на низкой околоземной орбите. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Для проведения этих стратегических исследований были подписаны контракты с консорциумами под руководством Аирбус Дефенке анд Спаке и ОХБ. Продолжительность проекта составляет девять месяцев, в течение которых специалисты проведут глубокий анализ архитектуры, инфраструктуры и систем жизнеобеспечения будущего космического комплекса.

Основные направления проекта

В ходе исследований инженеры детально оценят не только архитектуру станции, но и вопросы доставки экипажей и грузов на орбиту. Также одной из ключевых задач является определение необходимых технологий и промышленных мощностей для создания комплекса.

Согласно планам, предполагаемая новая станция должна обеспечить постоянное присутствие людей на низкой околоземной орбите, проведение различных научных экспериментов и тестирование новейших технологий. Однако на данном этапе ESA еще не приняло окончательного решения о строительстве этой станции.

Космические перспективы Европы

Европейский комплекс рассматривается как один из нескольких альтернативных вариантов сохранения присутствия континента на низкой околоземной орбите. В частности, изучаются возможности участия в коммерческих орбитальных станциях других операторов. Результаты исследования послужат для стран-членов ESA основным источником информации при принятии будущих важных решений.

Стоит отметить, что Европа накопила огромный опыт за время участия в программе МКС. К ним относятся европейская научная лаборатория Колумбус и европейский служебный модуль, разработанный для корабля Орион.

В настоящее время европейские компании параллельно развивают направления транспортных систем, жилых модулей, систем жизнеобеспечения, робототехники и орбитального обслуживания космических аппаратов. Это служит прочным фундаментом для будущих независимых проектов.