Самое тяжелое насекомое в мире спасено от вымирания

В Новой Зеландии принесла результаты специальная программа по сохранению гигантских насекомых ветапунга, вес которых сопоставим с массой мыши, и возвращению их в естественную среду обитания. Специалисты зоопарков создали необходимые условия для этих уникальных насекомых, обеспечили уход на основе специальной диеты и добились сохранения их потомства.

Специальная программа разведения, реализованная в Новой Зеландии, оказала огромную помощь в восстановлении популяции ветапунги — насекомого, которое считается самым тяжелым в мире. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Самка ветапунги, официальное название которой Деинакрида хетераканта, выделяется среди многих других насекомых своим внешним видом и размерами. Ее вес может быть практически равен весу мыши. Длина тела достигает 10 сантиметров, а размах ног в расправленном виде — до 20 сантиметров.

Обычно самки ветапунги крупнее самцов. В период беременности их вес может достигать даже 70 граммов. В связи с этим данное насекомое привлекает внимание как одно из самых крупных и тяжелых в мире.

В настоящее время эти насекомые официально оцениваются в Новой Зеландии как исчезнувший в дикой природе вид. А в регионах Северного острова их численность сократилась особенно резко.

По данным специалистов, в результате размножения хищных животных и нарушения природной экосистемы к началу 1990-х годов ветапунги оказались под угрозой полного исчезновения.

Специальный уход и возвращение в природу

В целях сохранения редкого вида насекомых два зоопарка в Новой Зеландии разработали систему разведения ветапунг в специальных условиях.

Специалисты организовали для насекомых отдельные клетки и постарались создать условия, максимально приближенные к их естественной жизни. Помимо свежих и опавших листьев, ветапунги получали специальную трехкомпонентную диету, включающую также рыбий белок.

В результате специального ухода и разведения под контролем численность ветапунг значительно увеличилась. В дальнейшем начались работы по их возвращению в естественную среду обитания.

В результате в общей сложности 11 тысяч ветапунг были выпущены на островах, свободных от хищников. Это позволило уникальным насекомым жить, размножаться и оставлять новое поколение в безопасной среде.

Таким образом, специалистам удалось сохранить популяцию вида на протяжении нескольких поколений. А возвращение ветапунг в природу стало одним из важных шагов в сфере охраны редких видов, находящихся под угрозой исчезновения в Новой Зеландии.