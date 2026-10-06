В Фергане «Damas» съехал в канал

В Куштепинском районе Ферганской области автомобиль во время движения потерял управление и съехал в Большой Ферганский канал. Инцидент зафиксирован на участке канала, протекающего по улице Мирабад махалли «Лангар».

Машина была марки «Damas». После поступления сообщения об инциденте в Управление по чрезвычайным ситуациям Ферганской области спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

В ходе спасательных работ были задействованы спецтехника и необходимые инструменты. В результате упавший в канал «Damas» был извлечен из воды.

По данным УЧС, в результате происшествия граждане не получили телесных повреждений.