Скутеры представляют угрозу для жизни: причины требования водительских прав

·40·Общество
Скутеры представляют угрозу для жизни: причины требования водительских прав

В последнее время число дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов и скутеров, набирающих популярность на дорогах Узбекистана, начинает вызывать серьезную тревогу. Служба безопасности дорожного движения (СБДД) Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел обнародовала резкую статистику по авариям с участием этих транспортных средств по итогам первых 8 месяцев 2026 года.

Представленные официальные цифры доказывают, насколько жизненной необходимостью стала инициатива по регулированию мопедов и скутеров, введению для их управления водительских удостоверений и государственных номерных знаков.

Печальные последствия: за 8 месяцев жизни лишились 89 человек

Согласно отчету СБДД, за прошедшие восемь месяцев текущего года по всей стране были зафиксированы следующие неприятные инциденты, связанные с небольшими двухколесными транспортными средствами:

  • Количество ДТП: С участием скутеров и мопедов произошло в общей сложности 563 дорожно-транспортных происшествия;

  • Пострадавшие: В результате аварий 488 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести;

  • Случаи смерти: Самое прискорбное, что из-за данных ДТП преждевременно оборвалась жизнь 89 человек.

Резкий рост правонарушений: с 300 до 4 312

В данных наглядно видно, что дисциплина водителей на дорогах резко ухудшилась:

  • Рост более чем в 14 раз: Если в течение 2025 года было зарегистрировано около 300 случаев правонарушений, совершенных лицами, управлявшими мопедами и скутерами, то за 8 месяцев 2026 года этот показатель составил ровно 4 312;

  • Незтрезвые водители и водители без документов: В 162 случаях выявленных правонарушений водители скутеров не только не имели при себе соответствующих документов, но и были остановлены за управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Почему необходимы водительские права и строгие требования?

Специалисты сферы оценивают эти цифры не как обычную статистику, а как серьезный фактор, угрожающий жизни людей:

  • Дефицит ответственности и знаний: Выезжая на оживленные дороги без водительских прав и тщательно не изучив правила дорожного движения, молодежь и курьеры часто становятся причиной трагедий из-за проезда на запрещающий сигнал светофора, выезда на встречную полосу и совершения опасных маневров;

  • Правовая ответственность: Требование водительского удостоверения, госномера и страхового полиса направлено на пресечение вседозволенности и обеспечение безопасности каждого участника дорожного движения.

СБДД призывает всех родителей, молодежь, а также лиц, работающих в сфере пассажирских перевозок и служб доставки, быть осторожными на дорогах, не превышать скорость и постоянно использовать защитные шлемы.

ДТПмопедскутерСБДД
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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