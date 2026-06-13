В России ужесточены правила медицинского осмотра для мигрантов

В России ужесточаются требования к медицинскому контролю для мигрантов. Согласно новому закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, срок прохождения обязательного медицинского осмотра сокращен с 90 до 30 дней.

Теперь трудовые мигранты, а также все иностранцы, пребывающие на территории страны более 90 дней, обязаны проходить медицинский осмотр не только при въезде, но и на регулярной основе каждый год. Этот порядок направлен на усиление контроля за здоровьем мигрантов и предотвращение эпидемиологических рисков.

Результаты медицинского осмотра вносятся в специальную государственную базу данных. Если в ходе обследований будут выявлены опасные инфекционные заболевания или употребление наркотических средств, информация об этом автоматически передается в Министерство внутренних дел.

Согласно новому закону, к мигрантам, отказавшимся от прохождения медосмотра или не соблюдающим установленные сроки, могут быть применены штрафы или даже депортация.

Данный порядок вступает в силу с 1 сентября 2026 года и послужит дальнейшему усилению контроля за деятельностью мигрантов.