Победа Португалии без Роналду: что произошло в 4-м туре Лиги наций?

В Европе стартовали матчи 4-го тура Лиги наций. Прошедшие в Лиге А встречи подарили болельщикам упорные противостояния, неожиданные ничьи и яркие волевые победы.

В качестве главных событий тура можно выделить важный успех Португалии без Криштиану Роналду, потерю очков Германией в гостях у Греции, а также уверенные действия Нидерландов в Амстердаме.

Португалия — Норвегия: Рамуш и Канселу взломали барьер Холанда

Лидер группы 4 сборная Португалии принимала дома Норвегию во главе с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором. В богатой на остраю борьбу встрече хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1:

36-я минута | 0:1: Защитник гостей Кристоффер Айер открыл счет и вывел норвежцев вперед;

38-я минута | 1:1: Всего две минуты спустя Жоау Канселу красивым ударом восстановил равновесие;

79-я минута | 2:1: Судьбу матча вновь решил Гонсалу Рамуш — нападающий забил решающий гол в концовке и принес победу своей команде.

После этого успеха Португалия набрала 12 очков и укрепила лидерство в группе, одержав 4 победы в 4 матчах. Норвегия с 3 очками остается на последней строчке.

Германия потеряла очки в Афинах, Нидерланды укрепили лидерство

Греция — Германия 0:0: В матче в Афинах подопечные Юлиана Нагельсманна не смогли взломать оборону греков. 90 минут бескомпромиссной борьбы завершились безголевой ничьей. Германия с 5 очками остается на 3-м месте, а сенсационная Греция, набрав 8 очков, удерживает 2-ю строчку.

Нидерланды — Сербия 2:1: «Летучие голландцы» столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны сербов. На гол Тёна Копмейнерса на 31-й минуте сербы ответили точным ударом Цветковича. Судьбу матча решил вышедший на замену на 72-й минуте Джошуа Зиркзее. Эта победа вывела Нидерланды в лидеры группы с 8 очками (у Сербии по-прежнему 0 очков).

Уэльс — Дания 0:1: Скандинавы добыли важные 3 очка на выезде. Автором единственного гола на 75-й минуте стал Расмус Хёйлунд, хладнокровно реализовавший 11-метровый пенальти.

Все результаты и официальные протоколы:

Греция — Германия 0:0

Греция: Влаходимос (Солакис), Салиакис, Мавропанос (Рецос, 78), Кулиеракис, Цимикас, Масурас, Курбелис (Музакитис, 68), Зафирис, Кизиридис (Андруцос, 46), Павлидис, Иоаннидис (Костулас, 88).

Германия: Урбиг, Трой, Тиав, Антон, Раум, Карл (Эль-Мала, 64), Павлович, Бишоф (Конте, 83), Шерхант, Виртц, Буркардт (Вольтемаде, 64).

Нидерланды — Сербия 2:1

Голы: Копмейнерс (31), Зиркзее (72) — Цветкович (35).

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, Копмейнерс, ван де Вен, Гравенберх, Веерман (Хато, 58), Рейндерс (Тимбер, 82), Саммервилл, Ланг (ван Боммел, 58), Мердинк (Зиркзее, 46).

Сербия: Милинкович-Савич, Гудель, Бабич, Павлович, Терзич (Костич, 74), Неделькович, Станкович (Максимович, 66), Лукич, Самарджич (Живкович, 73), Цветкович, Тадич.

Португалия — Норвегия 2:1

Голы: Канселу (38), Рамуш (79) — Айер (36).

Португалия: Кошта, Канселу (Далот, 63), Диаш, Вейга, Мендеш, Палинья (Невеш, 63), Консейсау, Витинья, Фернандеш, Рамуш, Феликс.

Норвегия: Сельвик, Эурснес, Айер, Эстигор, Вольфе, Берге, Берг, Шелдерруп, Эдегор, Нуса (Бобб, 74), Холанд (Ларсен, 67).

Результаты других матчей: