«Пхеньян отправляет еще 10 тысяч военных»: Зеленский о новых силах на российском фронте
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым тревожным заявлением о ситуации на линии фронта и масштабах привлечения Москвой иностранных сил. Украинский лидер подчеркнул, что Северная Корея (КНДР) активно готовится отправить в ряды Вооруженных сил России очередной крупный воинский контингент — еще 10 тысяч солдат.
Зеленский особо отметил, что российская сторона в целях восполнения собственных потерь планирует резко расширить ряды иностранных наемников и зарубежных военных.
Новый 10-тысячный контингент и масштабы союзничества
По обнародованным Владимиром Зеленским данным, военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном выходит на новый этап:
Участие Северной Кореи: КНДР готовит к отправке в район фронта еще 10 тысяч военнослужащих для действий на российской стороне;
Опора на зарубежные источники: Российская армия принимает меры по искусственному увеличению притока наемников и иностранных бойцов из различных стран для восполнения дефицита личного состава.
Срочный призыв Зеленского к мировому сообществу
В ходе своего выступления украинский лидер обратился напрямую к правительствам государств, граждане которых теми или иными путями нанимаются или привлекаются к боевым действиям на стороне России:
«Призываю все государства, граждане которых втягиваются в эту войну, решительно противодействовать этому процессу, предотвращать превращение людей в наемнические силы и защищать свой народ от такого опасного риска».
Данное выступление Зеленского было опубликовано на фоне усиления международного давления на связи Пхеньяна и Москвы, а также обсуждения организациями глобальной безопасности дальнейшего расширения географии войны. Международные наблюдатели предполагают, что это заявление послужит толчком для выдвижения Киевом новых требований к западным союзникам о предоставлении дополнительных средств ПВО и разрешении на использование оружия без ограничений.
Комментарии 0
…