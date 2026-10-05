Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым тревожным заявлением о ситуации на линии фронта и масштабах привлечения Москвой иностранных сил. Украинский лидер подчеркнул, что Северная Корея (КНДР) активно готовится отправить в ряды Вооруженных сил России очередной крупный воинский контингент — еще 10 тысяч солдат.

Зеленский особо отметил, что российская сторона в целях восполнения собственных потерь планирует резко расширить ряды иностранных наемников и зарубежных военных.

Новый 10-тысячный контингент и масштабы союзничества

По обнародованным Владимиром Зеленским данным, военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном выходит на новый этап:

Участие Северной Кореи: КНДР готовит к отправке в район фронта еще 10 тысяч военнослужащих для действий на российской стороне;

Опора на зарубежные источники: Российская армия принимает меры по искусственному увеличению притока наемников и иностранных бойцов из различных стран для восполнения дефицита личного состава.

Срочный призыв Зеленского к мировому сообществу

В ходе своего выступления украинский лидер обратился напрямую к правительствам государств, граждане которых теми или иными путями нанимаются или привлекаются к боевым действиям на стороне России:

«Призываю все государства, граждане которых втягиваются в эту войну, решительно противодействовать этому процессу, предотвращать превращение людей в наемнические силы и защищать свой народ от такого опасного риска».

Данное выступление Зеленского было опубликовано на фоне усиления международного давления на связи Пхеньяна и Москвы, а также обсуждения организациями глобальной безопасности дальнейшего расширения географии войны. Международные наблюдатели предполагают, что это заявление послужит толчком для выдвижения Киевом новых требований к западным союзникам о предоставлении дополнительных средств ПВО и разрешении на использование оружия без ограничений.