Сколько килограммов должен весить школьный портфель? Официальные нормы и важные правила

В преддверии начала нового учебного года на школьных базарах наблюдается большое оживление. Однако при покупке учебных принадлежностей и рюкзака для ребенка следует обращать особое внимание не только на их внешний вид, но в первую очередь на вес. Специалисты и врачи предупреждают, что чрезмерно тяжелый рюкзак оказывает серьезное негативное влияние на спину, позвоночник и осанку ребенка (риск развития сколиоза).

Согласно медицинским рекомендациям, общий вес рюкзака со всеми учебниками и тетрадями внутри не должен превышать 10–15 процентов от общей массы тела школьника.

В Узбекистане установлены официальные стандарты веса школьных портфелей

Исходя из возраста и физического развития учащихся, по классам установлены следующие строгие стандарты веса портфеля:

Для 1–2 классов: максимум до 1,5 кг ;

Для 3–4 классов: максимум до 2 кг ;

Для 5–6 классов: максимум до 2,5 кг ;

Для 7–8 классов: максимум до 3,5 кг ;

Для 9–11 классов: максимум до 4 кг.

Сумки, превышающие эти нормы, могут привести к появлению хронических болей в мышцах плечевого пояса у ребенка и замедлению роста.

На что следует обратить внимание родителям?

Специалисты рекомендуют соблюдать следующие простые, но важные правила для сохранения здоровья детей в течение учебного года: