Сколько килограммов должен весить школьный портфель? Официальные нормы и важные правила
В преддверии начала нового учебного года на школьных базарах наблюдается большое оживление. Однако при покупке учебных принадлежностей и рюкзака для ребенка следует обращать особое внимание не только на их внешний вид, но в первую очередь на вес. Специалисты и врачи предупреждают, что чрезмерно тяжелый рюкзак оказывает серьезное негативное влияние на спину, позвоночник и осанку ребенка (риск развития сколиоза).
Согласно медицинским рекомендациям, общий вес рюкзака со всеми учебниками и тетрадями внутри не должен превышать 10–15 процентов от общей массы тела школьника.
В Узбекистане установлены официальные стандарты веса школьных портфелей
Исходя из возраста и физического развития учащихся, по классам установлены следующие строгие стандарты веса портфеля:
Для 1–2 классов: максимум до 1,5 кг;
Для 3–4 классов: максимум до 2 кг;
Для 5–6 классов: максимум до 2,5 кг;
Для 7–8 классов: максимум до 3,5 кг;
Для 9–11 классов: максимум до 4 кг.
Сумки, превышающие эти нормы, могут привести к появлению хронических болей в мышцах плечевого пояса у ребенка и замедлению роста.
На что следует обратить внимание родителям?
Специалисты рекомендуют соблюдать следующие простые, но важные правила для сохранения здоровья детей в течение учебного года:
Ежедневная ревизия: ежедневно проверяйте сумку ребенка и убирайте из нее лишние книги, игрушки и ненужные вещи, не имеющие отношения к расписанию уроков на завтра;
Анатомическая спинка (ортопедическая): при выборе портфеля обращайте внимание на то, чтобы его спинка была жесткой, с мягкими подушечками (ортопедической), а лямки — широкими;
Использование обеих лямок: приучите ребенка носить сумку всегда на обоих плечах, а не на одном — это обеспечит равномерное распределение веса по телу.
…