Звезда «Ливерпуля» переходит в «Сити»: детали мегатрансфера на 85 миллионов

·30·Спорт
Звезда «Ливерпуля» переходит в «Сити»: детали мегатрансфера на 85 миллионов

В Английской Премьер-лиге близится к завершению одна из самых неожиданных и громких сделок летнего трансферного рынка. «Ливерпуля» атакующий вингер Коди Гакпо принял окончательное решение среди клубов, проявивших к нему интерес, и дал согласие на продолжение карьеры в «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, ранее на нидерландского футболиста также серьезно претендовал «Тоттенхэм», однако 27-летний вингер остановил свой выбор непосредственно на варианте с манчестерским клубом.

85 миллионов фунтов и главное условие «Ливерпуля»

В настоящее время между двумя грандами продолжается решающая стадия переговоров:

  • Щедрое предложение «Сити»: Руководство «Манчестер Сити» полностью согласилось выплатить 85 миллионов фунтов стерлингов за трансфер нидерландского футболиста;

  • Позиция мерсисайдцев: Клуб «Ливерпуль» также готов принять это колоссальное финансовое предложение, но выдвигает одно важное условие — трансфер получит зеленый свет, как только команда найдет замену Гакпо в виде нового атакующего игрока;

  • Финансовая выгода: Продажа футболиста, приобретенного в декабре 2022 года у ПСВ за 44 миллиона фунтов с учетом бонусов, принесет мерсисайдцам практически двукратную чистую прибыль.

Статистика Гакпо на «Энфилде»

За время выступления в составе мерсисайдцев Коди Гакпо оставил важный след в качестве одного из главных атакующих орудий команды:

  • 180 официальных матчей: Нидерландский вингер 180 раз надевал форму «красных» во всех турнирах;

  • 50 голов и универсальность: Забив 50 мячей в ворота соперников, он успешно действовал как на флангах, так и в центре нападения.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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