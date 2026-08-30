«Ланс» проиграл на выезде, «Брест» вырвал ничью на 95-й минуте (Все результаты)

·20·Спорт
«Ланс» проиграл на выезде, «Брест» вырвал ничью на 95-й минуте (Все результаты)

Матчи 2-го тура чемпионата Франции выдались напряженными и богатыми на неожиданные результаты. В одном из центральных поединков тура «Лион» принимал «Гавр» на своем поле и сумел восстановить равновесие ближе к концу встречи (1:1).

А «Ланс», претендующий на еврокубки, отправился в гости к «Страсбуру» и уступил со счетом 1:2, потеряв важные очки.

Воля «Лиона» и дубль «Страсбура»

Основные противостояния в рамках тура изобиловали драматичными событиями:

  • «Лион» — «Гавр» (1:1): хотя на 74-й минуте Самата вывел гостей вперед, «Лион» не сдался и избежал поражения благодаря голу Опенды на 87-й минуте. На данный момент лионцы с 4 очками борются за высокие места;

  • «Страсбур» — «Ланс» (2:1): несмотря на то, что Товен открыл счет с пенальти на 38-й минуте, в составе хозяев Ясин оформил дубль во втором тайме (48-я и 85-я минуты), принеся своей команде волевую победу;

  • «Брест» — «Тулуза» (2:2): в этом матче «Брест» вырвал боевую ничью на 90+5-й минуте благодаря голу Ажока.

Лига 1. Все результаты 2-го тура

Протокол матчей 29 августа:

  • «Лион» (4) — «Гавр» (1) — 1:1

    Голы: Опенда 87 — Самата 74.

  • «Страсбур» (3) — «Ланс» (3) — 2:1

    Голы: Ясин 48, 85 — Товен 38 (пен.).

  • «Брест» (2) — «Тулуза» (2) — 2:2

    Голы: Думбия 18, Ажок 90+5 — Расселл-Роу 9, Таре 62.

  • «Лорьян» (1) — «Труа» (4) — 1:2

    Голы: Макенго 51 — Рипар 29 (пен.), Мароннье 38.

  • «Осер» (0) — «Анже» (3) — 1:3

    Голы: Ласкари 35 — ван де Бомен 5, Джибирин 70, Аль-Уаззани 70.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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