«Ланс» проиграл на выезде, «Брест» вырвал ничью на 95-й минуте (Все результаты)
Матчи 2-го тура чемпионата Франции выдались напряженными и богатыми на неожиданные результаты. В одном из центральных поединков тура «Лион» принимал «Гавр» на своем поле и сумел восстановить равновесие ближе к концу встречи (1:1).
А «Ланс», претендующий на еврокубки, отправился в гости к «Страсбуру» и уступил со счетом 1:2, потеряв важные очки.
Воля «Лиона» и дубль «Страсбура»
Основные противостояния в рамках тура изобиловали драматичными событиями:
«Лион» — «Гавр» (1:1): хотя на 74-й минуте Самата вывел гостей вперед, «Лион» не сдался и избежал поражения благодаря голу Опенды на 87-й минуте. На данный момент лионцы с 4 очками борются за высокие места;
«Страсбур» — «Ланс» (2:1): несмотря на то, что Товен открыл счет с пенальти на 38-й минуте, в составе хозяев Ясин оформил дубль во втором тайме (48-я и 85-я минуты), принеся своей команде волевую победу;
«Брест» — «Тулуза» (2:2): в этом матче «Брест» вырвал боевую ничью на 90+5-й минуте благодаря голу Ажока.
Лига 1. Все результаты 2-го тура
Протокол матчей 29 августа:
«Лион» (4) — «Гавр» (1) — 1:1
Голы: Опенда 87 — Самата 74.
«Страсбур» (3) — «Ланс» (3) — 2:1
Голы: Ясин 48, 85 — Товен 38 (пен.).
«Брест» (2) — «Тулуза» (2) — 2:2
Голы: Думбия 18, Ажок 90+5 — Расселл-Роу 9, Таре 62.
«Лорьян» (1) — «Труа» (4) — 1:2
Голы: Макенго 51 — Рипар 29 (пен.), Мароннье 38.
«Осер» (0) — «Анже» (3) — 1:3
Голы: Ласкари 35 — ван де Бомен 5, Джибирин 70, Аль-Уаззани 70.
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