«Ланс» проиграл на выезде, «Брест» вырвал ничью на 95-й минуте (Все результаты)

Матчи 2-го тура чемпионата Франции выдались напряженными и богатыми на неожиданные результаты. В одном из центральных поединков тура «Лион» принимал «Гавр» на своем поле и сумел восстановить равновесие ближе к концу встречи (1:1).

А «Ланс», претендующий на еврокубки, отправился в гости к «Страсбуру» и уступил со счетом 1:2, потеряв важные очки.

Воля «Лиона» и дубль «Страсбура»

Основные противостояния в рамках тура изобиловали драматичными событиями:

«Лион» — «Гавр» (1:1): хотя на 74-й минуте Самата вывел гостей вперед, «Лион» не сдался и избежал поражения благодаря голу Опенды на 87-й минуте. На данный момент лионцы с 4 очками борются за высокие места;

«Страсбур» — «Ланс» (2:1): несмотря на то, что Товен открыл счет с пенальти на 38-й минуте, в составе хозяев Ясин оформил дубль во втором тайме (48-я и 85-я минуты), принеся своей команде волевую победу;

«Брест» — «Тулуза» (2:2): в этом матче «Брест» вырвал боевую ничью на 90+5-й минуте благодаря голу Ажока.

Лига 1. Все результаты 2-го тура

Протокол матчей 29 августа: