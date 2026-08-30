Камолиддин Таджиев открыто высказался о поражении «Нефтчи», слухах об отставке и спонсорстве

·29·Спорт
Камолиддин Таджиев открыто высказался о поражении «Нефтчи», слухах об отставке и спонсорстве

Центральный матч 1/8 финала Кубка Узбекистана в Фергане завершился неудачно для столичного «Пахтакора». Уступив принципиальному сопернику «Нефтчи» со счетом 0:1, «львы» распрощались с кубковым турниром уже на стадии 1/8 финала. По окончании встречи главный тренер команды Камолиддин Таджиев подробно ответил на самые острые вопросы журналистов на пресс-конференции.

По мнению тренера, судьбу сегодняшнего дерби решил единственный голевой момент, возникший на поле.

Слухи об отставке и «последнем шансе»

Комментируя распространившиеся в СМИ сообщения о том, что этот матч был для Таджиева «последним шансом», тренер заявил следующее:

  • Отношения с руководством: «Не знаю, откуда берутся эти слухи, руководство клуба вообще не поднимало этот вопрос;

  • Планы на будущее: Мы будем бороться с “Пахтакором” до конца. Впереди очень много важных матчей — это и игры Суперлиги, и встречи в Лиге чемпионов Азии. На данный момент я здесь и нахожусь вместе с командой», — подчеркнул он.

Джахонгир Артыкходжаев и финансовое положение клуба

Также была внесена ясность в вопросы об изменениях в руководстве «Пахтакора», высокооплачиваемых футболистах и опасениях по поводу возможных трансферных банов от ФИФА в будущем:

  • Вопрос спонсорства: «Пока нет точной информации об изменении руководства. На сегодняшний день Джахонгир-ака Артыкходжаев продолжает оставаться спонсором команды. Никто не говорил: “Мы не будем спонсировать”. На данный момент все остается на своих местах», — сказал Камолиддин Таджиев.

Вынужденные замены, проблемы с голами и сбои у легионеров

Был проведен анализ тактических проблем по ходу матча и недостатков в линии атаки:

  • Две травмы в первом тайме: Календарь чемпионата очень плотный, команда выходит на поле каждые 3–4 дня. Две вынужденные замены в первой половине встречи негативно повлияли на тактические планы;

  • Невезение нападающих: «Команда играет хорошо, создает много удобных моментов, но мы не можем забить. Даже Сардор Собирходжаев не реализовал выход один на один. Новые приглашенные нападающие-легионеры тоже стараются, но пока мы хромаем в плане забитых мячей, и мы серьезно над этим работаем».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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