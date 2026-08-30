Сюрприз для «Пахтакора» сработал: наставник «Нефтчи» объяснил факторы победы

В центральном матче 1/8 финала Кубка Узбекистана ферганский «Нефтчи» на своем поле обыграл своего принципиального соперника «Пахтакор» со счетом 1:0 и завоевал путевку в четвертьфинал турнира. По окончании встречи главный тренер ферганцев Ислом Исмоилов принял участие в пресс-конференции, где подробно остановился на деталях важной победы и сложной ситуации внутри команды.

По словам тренера, этот матч имел для команды принципиальное значение, так как «Нефтчи» дома два раза подряд проигрывал «Пахтакору».

Настоящее мужество сквозь жар, боль и травмы

Ислом Исмоилов особо отметил мужество футболистов, проявленное несмотря на серьезные проблемы в составе:

Матч сквозь боль и простуду: «Многие игроки, вышедшие в основном составе, играли с сильной болью, температурой и простудой. Несмотря на то, что на данный момент 7 футболистов команды находятся в лазарете, ребята вырвали победу благодаря настоящему мужеству и воле;

«Сюрприз» с Юлдошевым в центре: Игра Иброхимхалила Юлдошева в центре была связана с тактическим планом. Чтобы закрыть опасный правый фланг «Пахтакора», наши левофланговые игроки были задействованы одновременно. К сожалению, в конце первого тайма Юлдошев потянул мышцу;

Отмененный гол и спор из-за офсайда: Касательно незасчитанного гола тренер отметил, что на повторе по ТВ офсайда видно не было, ситуация будет тщательно изучена.

«Побеждают хоким и состав, проигрывает тренер»: Отношение к критике

На пресс-конференции главный тренер резко и открыто ответил на вопросы о критике, факторах победы и уходе иностранных специалистов из тренерского штаба: