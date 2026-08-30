Сюрприз для «Пахтакора» сработал: наставник «Нефтчи» объяснил факторы победы
В центральном матче 1/8 финала Кубка Узбекистана ферганский «Нефтчи» на своем поле обыграл своего принципиального соперника «Пахтакор» со счетом 1:0 и завоевал путевку в четвертьфинал турнира. По окончании встречи главный тренер ферганцев Ислом Исмоилов принял участие в пресс-конференции, где подробно остановился на деталях важной победы и сложной ситуации внутри команды.
По словам тренера, этот матч имел для команды принципиальное значение, так как «Нефтчи» дома два раза подряд проигрывал «Пахтакору».
Настоящее мужество сквозь жар, боль и травмы
Ислом Исмоилов особо отметил мужество футболистов, проявленное несмотря на серьезные проблемы в составе:
Матч сквозь боль и простуду: «Многие игроки, вышедшие в основном составе, играли с сильной болью, температурой и простудой. Несмотря на то, что на данный момент 7 футболистов команды находятся в лазарете, ребята вырвали победу благодаря настоящему мужеству и воле;
«Сюрприз» с Юлдошевым в центре: Игра Иброхимхалила Юлдошева в центре была связана с тактическим планом. Чтобы закрыть опасный правый фланг «Пахтакора», наши левофланговые игроки были задействованы одновременно. К сожалению, в конце первого тайма Юлдошев потянул мышцу;
Отмененный гол и спор из-за офсайда: Касательно незасчитанного гола тренер отметил, что на повторе по ТВ офсайда видно не было, ситуация будет тщательно изучена.
«Побеждают хоким и состав, проигрывает тренер»: Отношение к критике
На пресс-конференции главный тренер резко и открыто ответил на вопросы о критике, факторах победы и уходе иностранных специалистов из тренерского штаба:
Три главных фактора: «Результат — это заслуга не только тренера или только спонсора. Результат будет только тогда, когда объединятся спонсорство и финансирование, сильный состав и тренер. Сейчас в «Нефтчи» эти три фактора работают отлично. А к критике мы относимся нормально;
Изменения в штабе: Зарубежные тренеры (Хуан, Факундо) ушли из-за предложений от клубов Европы и Колумбии, предусмотренных пунктом в контракте, а Геде попрощался по семейным обстоятельствам. Команда должна быть привязана не к личностям, а к единой идее и философии. Сегодня я есть, завтра уйду, но стиль игры меняться не должен».
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