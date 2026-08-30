Хорошая новость из Лозанны: узбекские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на «Большом шлеме»!
Сборная Узбекистана успешно выступает на престижном турнире по дзюдо «Большой шлем», который проходит в швейцарском городе Лозанна. В первые два дня соревнований, собравших сильнейших борцов мира, наши соотечественники завоевали 2 медали, пополнив копилку национальной сборной.
Выступившие на татами в легкой и средней весовых категориях узбекские борцы провели упорные поединки и заняли достойные места на пьедестале.
28 августа: первая бронза от Самандара Кучкарова
В первый день соревнований талантливый дзюдоист Самандар Кучкаров, выступавший в весовой категории до 60 кг, записал на счет делегации Узбекистана первую медаль:
Упорная борьба за 3-е место: В решающем поединке за медаль Кучкаров вышел на татами против своего принципиального соперника — Шерзода Давлатова из Казахстана;
Уверенная победа: Продемонстрировав превосходство в бескомпромиссном поединке, Самандар победил соперника и удостоился бронзовой медали турнира «Большой шлем».
29 августа: Арслонбек Тожиев в финале и серебряный рубеж
Во второй день соревнований Арслонбек Тожиев, боровшийся в весовой категории до 81 кг, продемонстрировал болельщикам настоящий мастер-класс:
Победный путь до финала: Добившись ярких побед подряд над всеми соперниками на отборочном этапе, наш соотечественник завоевал путевку в финал;
Бой за золото: В решающей финальной встрече Тожиев сразился с опытным казахстанским борцом Абылайханом Жубаназаром и, уступив в итоге, закрепил за собой серебряную медаль турнира в Лозанне.
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