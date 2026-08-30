Первая медаль на чемпионате мира: Артур Гулиев принес Узбекистану серебряную награду

На проходящем в польском городе Познань чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ национальная сборная Узбекистана завоевала свою первую медаль. В этих бескомпромиссных состязаниях, собравших сильнейших спортсменов планеты, наш соотечественник в очередной раз продемонстрировал высокое мастерство и поднялся на мировой пьедестал.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК), Артур Гулиев, выступавший в состязаниях каноэ-одиночек на дистанции 200 метров, в упорной борьбе пересек финишную черту вторым и завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

200-метровый спринт и вторая ступень пьедестала

Фирменный и один из самых динамичных видов соревнований — финальный заплыв на 200 метров — прошел следующим образом:

Мощный старт и борьба: С первых же секунд спринтерской гонки узбекистанский спортсмен развил высокую скорость и устремился к финишу в числе лидеров;

Серебряный финиш: Пересекший финишную линию вторым Артур Гулиев открыл счет медалям делегации Узбекистана в Познани и пополнил копилку команды ценной серебряной наградой.

4-я медаль Артура Гулиева на первенствах мира

Успех талантливого узбекистанского каноиста в очередной раз доказал его богатый опыт и высокий класс на международной арене: