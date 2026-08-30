Нужно ли ужесточить наказание за конфликты на дорогах?

·23·Общество
Нужно ли ужесточить наказание за конфликты на дорогах?

В Узбекистане в последнее время активно обсуждаются конфликты между водителями, случаи оскорблений и применения силы с выходом из машины. На распространяющихся в социальных сетях видеороликах порой видно, как обычная борьба за дорогу или звуковой сигнал перерастают в скандал и даже драку.

Воспринимать подобные ситуации лишь как «нервный срыв» неправильно. Если водитель выходит из машины, набрасывается на другого участника дорожного движения, оскорбляет его или применяет силу, это помимо проблемы культуры вождения затрагивает общественный порядок и безопасность граждан.

В развитых странах к подобным действиям относятся серьезно. В некоторых государствах угрозы, оскорбления или рукоприкладство со стороны водителя в отношении другого лица влекут за собой не просто административный штраф, но и уголовную ответственность. Наряду с этим применяются такие меры, как лишение водительских прав, крупные штрафы и негативное влияние на страховую историю.

В Узбекистане также растет число мнений о необходимости более жесткого подхода к дорожной агрессии. Ведь подобные конфликты — это не просто спор между двумя водителями. Они влияют и на безопасность окружающих пассажиров, пешеходов, детей и других участников движения.

Крупный штраф может стать эффективной мерой по сокращению таких случаев. Однако одного штрафа недостаточно. Следует также рассмотреть вопрос о временном лишении водительских прав лиц, которые вышли из машины и применили силу либо оскорбили другого водителя, намеренно обострив ситуацию.

Кроме того, важно укрепить систему оперативнного принятия мер на основе видеодоказательств. Лицо, устроившее скандал на дороге, впоследствии не должно отделаться словами «мы просто поспорили». Ситуация должна получить правовую оценку на основе камер или видеоматериалов, присланных гражданами.

Культура на дороге измеряется не только соблюдением правил. Умение водителя сдерживать нервы и уважительно относиться к другому человеку — это тоже часть безопасного движения. Если дорожную ярость не остановить вовремя, минутный конфликт может привести к тяжелым последствиям.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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