«Барселона» продала Эктора Форта в «Реал Сосьедад», но с одним важным условием!

·22·Спорт
«Барселона» продала Эктора Форта в «Реал Сосьедад», но с одним важным условием!

Испанский клуб «Барселона» заключил очередную важную сделку в летнее трансферное окно. Каталонцы официально объявили о переходе своего воспитанника, 20-летнего правого защитника Эктора Форта в сан-себастьянский «Реал Сосьедад».

«Сине-гранатовые» не стали полностью расставаться с талантливым защитником, сумев включить в контракт несколько специальных пунктов, чрезвычайно важных для них со стратегической точки зрения.

8 миллионов евро, 50% от перепродажи и право выкупа за 20 миллионов евро

Финансовые детали трансфера и пункты контракта выглядят следующим образом:

  • Сумма трансфера: Согласно ранее появившейся информации, «Реал Сосьедад» выплатит «Барселоне» за молодого защитника около 8 миллионов евро;

  • Право обратного выкупа (Буй-бак): «Барселона» оставила за собой право напрямую выкупить Эктора Форта обратно у «Реал Сосьедада» в будущем за 20 миллионов евро;

  • 50% от следующей продажи: Если баскский клуб продаст футболиста другой команде, ровно 50 процентов от суммы возможного будущего трансфера поступят напрямую в казну «Барселоны».

Аренда в «Эльче» и статистика Форта в Ла Лиге

В прошлом сезоне Эктор Форт защищал цвета «Эльче» на правах аренды с целью получения регулярной игровой практики:

  • 14 матчей: Молодой защитник выходил на поле в 14 поединках в рамках Ла Лиги;

  • 4 результативных действия: Несмотря на свою позицию, Форт продемонстрировал высокую результативность в атаке, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи партнерам по команде.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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