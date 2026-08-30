«Барселона» продала Эктора Форта в «Реал Сосьедад», но с одним важным условием!

Испанский клуб «Барселона» заключил очередную важную сделку в летнее трансферное окно. Каталонцы официально объявили о переходе своего воспитанника, 20-летнего правого защитника Эктора Форта в сан-себастьянский «Реал Сосьедад».

«Сине-гранатовые» не стали полностью расставаться с талантливым защитником, сумев включить в контракт несколько специальных пунктов, чрезвычайно важных для них со стратегической точки зрения.

8 миллионов евро, 50% от перепродажи и право выкупа за 20 миллионов евро

Финансовые детали трансфера и пункты контракта выглядят следующим образом:

Сумма трансфера: Согласно ранее появившейся информации, «Реал Сосьедад» выплатит «Барселоне» за молодого защитника около 8 миллионов евро;

Право обратного выкупа (Буй-бак): «Барселона» оставила за собой право напрямую выкупить Эктора Форта обратно у «Реал Сосьедада» в будущем за 20 миллионов евро;

50% от следующей продажи: Если баскский клуб продаст футболиста другой команде, ровно 50 процентов от суммы возможного будущего трансфера поступят напрямую в казну «Барселоны».

Аренда в «Эльче» и статистика Форта в Ла Лиге

В прошлом сезоне Эктор Форт защищал цвета «Эльче» на правах аренды с целью получения регулярной игровой практики: