«Интер Майами» обыграл «Монреаль», Месси забил четыре гола

«Интер Майами» одержал уверенную победу над «Монреалем» в очередном матче MLS. Встреча, прошедшая на стадионе Ну Стадиум, открыла счет на 20-й минуте благодаря Каземиро. На 37-й минуте Фабиан Херберс забил единственный гол «Монреаля». Однако в последующие минуты «Интер Майами» не упустил преимущество: Лионель Месси отличился на 40, 52, 83 и 90+6-й минутах, Луис Суарес забил на 80-й минуте, а Александер Шо довел счет до разгромного на 89-й минуте.

Хозяева на протяжении всего матча создавали больше опасных моментов у штрафной площади соперника. «Интер Майами» нанес 18 ударов, из которых 12 пришлись в створ ворот. «Монреаль» предпринял 6 попыток, 5 из которых оказались в створ.

По статистике владение мячом также оказалось в пользу «Интер Майами». Команда владела мячом 55 процентов времени. У «Монреаля» этот показатель составил 45 процентов. По передачам хозяева выполнили 591 пак, а гости — 398. Точность передач составила 91 и 90 процентов соответственно.

В матче «Интер Майами» совершил 10 фолов, а «Монреаль» — 11. Хозяева получили 1 желтую карточку, гости — 2. Красные карточки не показывались. Угловые удары у обеих команд составили по 6, офсайды зафиксированы не были.