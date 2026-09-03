Карло Анчелотти рассказал об отношениях с Жозе Моуринью

·5·Спорт
Карло Анчелотти рассказал об отношениях с Жозе Моуринью

Главный тренер национальной сборной Бразилии, бывший наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти сегодня, 3 сентября, нанес неожиданный визит в резиденцию «королевского клуба» в Вальдебебасе. Опытный итальянский специалист, покоривший с мадридцами самые высокие вершины мирового футбола, высказался о многолетних дружеских связях с действующим главным тренером «сливочных» Жозе Моуринью и его новой миссии в Мадриде, одарив коллегу самыми теплом и леди отзыгами.

«Жозе — великий тренер»: дружеское заявление Анчелотти

После встречи в Мадриде и общения с командой Анчелотти открыто и искренне ответил на вопросы о взаимоотношениях между двумя великими тренерами:

  • Многолетняя крепкая дружба: «Мои отношения с Моуринью? Мы очень хорошо ладим на протяжении многих лет. Между нами поддерживается регулярная и теплая связь, мы часто обмениваемся мнениями и сообщениями», — сказал Анчелотти;

  • Радость от новой возможности в «Реале»: «Я искренне рад, что он находится здесь, именно в “Реале”, что у него есть возможность снова поработать в этом великом клубе, который он очень хорошо знает и ценит»;

  • Уверенность в больших результатах: «Думаю, он действительно сотворит здесь великие дела. Жозе — поистине великий тренер», — высоко оценил потенциал португальского коллеги итальянский специалист.

Две легенды, написавшие мадридскую летопись: Смена эпох

Напомним, Карло Анчелотти считается одним из самых успешных тренеров в истории мадридского «Реала». Он руководил клубом в два периода — с 2013 по 2015 годы и с 2021 по 2025 годы (более четырех сезонов), подарив болельщикам целый ряд ярких побед в Лиге чемпионов.

Жозе Моуринью, вернувшийся к руководству командой в июне 2026 года, приступил к завоеванию новых титулов со «сливочными». Этот визит и открытое признание Анчелотти в очередной раз доказали, что между двумя сильными специалистами нет никакой конкуренции, а есть лишь высокое профессиональное уважение и исктренняя солидарность.

Как вы думаете, сможет ли обновленный «Реал» под руководством Жозе Моуринью повторить грандиозные победы эпохи Карло Анчелотти? Как вы оцениваете взаимное уважение и дружбу этих двух великих наставников мирового футбола? Оставляйте свои соображения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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