Карло Анчелотти рассказал об отношениях с Жозе Моуринью

Главный тренер национальной сборной Бразилии, бывший наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти сегодня, 3 сентября, нанес неожиданный визит в резиденцию «королевского клуба» в Вальдебебасе. Опытный итальянский специалист, покоривший с мадридцами самые высокие вершины мирового футбола, высказался о многолетних дружеских связях с действующим главным тренером «сливочных» Жозе Моуринью и его новой миссии в Мадриде, одарив коллегу самыми теплом и леди отзыгами.

«Жозе — великий тренер»: дружеское заявление Анчелотти

После встречи в Мадриде и общения с командой Анчелотти открыто и искренне ответил на вопросы о взаимоотношениях между двумя великими тренерами:

Многолетняя крепкая дружба: «Мои отношения с Моуринью? Мы очень хорошо ладим на протяжении многих лет. Между нами поддерживается регулярная и теплая связь, мы часто обмениваемся мнениями и сообщениями», — сказал Анчелотти;

Радость от новой возможности в «Реале»: «Я искренне рад, что он находится здесь, именно в “Реале”, что у него есть возможность снова поработать в этом великом клубе, который он очень хорошо знает и ценит»;

Уверенность в больших результатах: «Думаю, он действительно сотворит здесь великие дела. Жозе — поистине великий тренер», — высоко оценил потенциал португальского коллеги итальянский специалист.

Две легенды, написавшие мадридскую летопись: Смена эпох

Напомним, Карло Анчелотти считается одним из самых успешных тренеров в истории мадридского «Реала». Он руководил клубом в два периода — с 2013 по 2015 годы и с 2021 по 2025 годы (более четырех сезонов), подарив болельщикам целый ряд ярких побед в Лиге чемпионов.

Жозе Моуринью, вернувшийся к руководству командой в июне 2026 года, приступил к завоеванию новых титулов со «сливочными». Этот визит и открытое признание Анчелотти в очередной раз доказали, что между двумя сильными специалистами нет никакой конкуренции, а есть лишь высокое профессиональное уважение и исктренняя солидарность.

Как вы думаете, сможет ли обновленный «Реал» под руководством Жозе Моуринью повторить грандиозные победы эпохи Карло Анчелотти? Как вы оцениваете взаимное уважение и дружбу этих двух великих наставников мирового футбола? Оставляйте свои соображения в комментариях!