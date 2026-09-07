Взыскана кредитная задолженность

На основании исполнительного документа в производстве Управления Бюро принудительного исполнения Джизакской области были проведены соответствующие исполнительные действия по взысканию с ООО кредитной задолженности в размере 105 миллионов сумов в пользу АКБ «Туронбанк».

В ходе исполнения задолженность была взыскана в полном объеме в наличной форме, тем самым были обеспечены интересы банка-взыскателя.

Таким образом, существовавшая долгое время кредитная задолженность была погашена, а требования, указанные в исполнительном документе, фактически исполнены.

Примечание: своевременное выполнение кредитных обязательств служит не только поддержанию финансовой стабильности, но и предотвращению лишних исполнительных действий и дополнительных расходов.