Ошибка Ҳусанова и Доннаруммы чуть не обошлась «Сити» в копеечку!
В третьем туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» с минимальным счетом 1:0 обыграл дебютанта лиги «Ковентри». Однако за этой победой скрываются минуты, произошедшие в самом начале матча, которые заморозили сердца тысяч болельщиков на стадионе. Неожиданная ошибка с участием узбекистанского защитника Абдукодира Ҳусанова и звездного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы могла стать очень тяжелым ударом для «горожан». Так что же на самом деле произошло на той 6-й минуте и почему Энцо Мареска после матча высказал претензии именно Ҳусанову?
Судьба, решенная миллиметрами: Как началась драма?
Всего на 6-й минуте встречи на стадионе «Этихад» болельщики «Сити» испытали настоящий шок. Эксперты авторитетного портала естимедкомпанй.ком подробно проанализировали этот эпизод:
Неожиданный пас: Защитник Абдуқодир Ҳусанов под давлением отдал мяч назад Доннарумме, стоявшему на линии собственных ворот;
Ошибка приеме: Доннарумма грубо ошибся при остановке мяча, и снаряд покатился в сторону сетки ворот;
Несколько миллиметров: Итальянский голкипер в последний момент бросился вперед и отбил мяч в тот момент, когда до полного пересечения линии оставалось буквально несколько миллиметров, тем самым спасши команду от автогола;
Подопечные Фрэнка Лэмпарда неожиданно упустили возможность открыть счет и коренным образом изменить сценарий игры.
Откровенное признание главного тренера
«Это Джиджо! Мы знаем, что он очень хороший вратарь! Думаю, пас Абдукодира Ҳусанова Джиджо в такой ситуации не был самым правильным решением. Но он совершил несколько хороших сейвов, и мы им довольны», — откровенно заявил наставник «горожан» Энцо Мареска.
И действительно, Доннарумма в очередной раз показал, что у него есть слабое место при начале атак ногами из самой низкой точки. Но после своей первоначальной ошибки он превратился в настоящего героя.
Истинные герои победы и статистика
Футболист
Роль в матче
Главное влияние
Джанлуиджи Доннарумма
Вратарь
После ошибки совершил как минимум 3 решающих сейва и сохранил 3 очка
Абдуқодир Ҳусанов
Правый защитник
После эпизода на 6-й минуте действовал безошибочно и надежно на протяжении всей встречи
Эрлинг Холанд
Нападающий
Автор единственного гола, решившего судьбу матча
Если бы не сейвы Доннаруммы, «Манчестер Сити» точно потерял бы очки в этой игре. А Ҳусанов, преодолев стартовую нервозность, в оставшиеся минуты не оставил фланговым нападающим соперника ни единого шанса.
Как вы думаете, кто в этой ситуации виноват больше: Абдуқодир Ҳусанов, отдавший неудобный пас, или Доннарумма, не сумевший принять мяч в простой ситуации? Согласны ли вы с мнением Марески о Ҳусанове?
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