В третьем туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» с минимальным счетом 1:0 обыграл дебютанта лиги «Ковентри». Однако за этой победой скрываются минуты, произошедшие в самом начале матча, которые заморозили сердца тысяч болельщиков на стадионе. Неожиданная ошибка с участием узбекистанского защитника Абдукодира Ҳусанова и звездного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы могла стать очень тяжелым ударом для «горожан». Так что же на самом деле произошло на той 6-й минуте и почему Энцо Мареска после матча высказал претензии именно Ҳусанову?

Судьба, решенная миллиметрами: Как началась драма?

Всего на 6-й минуте встречи на стадионе «Этихад» болельщики «Сити» испытали настоящий шок. Эксперты авторитетного портала естимедкомпанй.ком подробно проанализировали этот эпизод:

Неожиданный пас: Защитник Абдуқодир Ҳусанов под давлением отдал мяч назад Доннарумме, стоявшему на линии собственных ворот;

Ошибка приеме: Доннарумма грубо ошибся при остановке мяча, и снаряд покатился в сторону сетки ворот;

Несколько миллиметров: Итальянский голкипер в последний момент бросился вперед и отбил мяч в тот момент, когда до полного пересечения линии оставалось буквально несколько миллиметров, тем самым спасши команду от автогола;

Подопечные Фрэнка Лэмпарда неожиданно упустили возможность открыть счет и коренным образом изменить сценарий игры.

Откровенное признание главного тренера

«Это Джиджо! Мы знаем, что он очень хороший вратарь! Думаю, пас Абдукодира Ҳусанова Джиджо в такой ситуации не был самым правильным решением. Но он совершил несколько хороших сейвов, и мы им довольны», — откровенно заявил наставник «горожан» Энцо Мареска.

И действительно, Доннарумма в очередной раз показал, что у него есть слабое место при начале атак ногами из самой низкой точки. Но после своей первоначальной ошибки он превратился в настоящего героя.

Истинные герои победы и статистика

Футболист Роль в матче Главное влияние Джанлуиджи Доннарумма Вратарь После ошибки совершил как минимум 3 решающих сейва и сохранил 3 очка Абдуқодир Ҳусанов Правый защитник После эпизода на 6-й минуте действовал безошибочно и надежно на протяжении всей встречи Эрлинг Холанд Нападающий Автор единственного гола, решившего судьбу матча

Если бы не сейвы Доннаруммы, «Манчестер Сити» точно потерял бы очки в этой игре. А Ҳусанов, преодолев стартовую нервозность, в оставшиеся минуты не оставил фланговым нападающим соперника ни единого шанса.

Как вы думаете, кто в этой ситуации виноват больше: Абдуқодир Ҳусанов, отдавший неудобный пас, или Доннарумма, не сумевший принять мяч в простой ситуации? Согласны ли вы с мнением Марески о Ҳусанове?

Оставляйте свое мнение в комментариях и отправьте этот разбор спорного момента всем своим друзьям-футбольным болельщикам через Telegram!