Королевская бельгийская футбольная ассоциация потребовала от ФИФА объяснений по делу Фоларина Балогана

·44·Спорт
Королевская бельгийская футбольная ассоциация потребовала от ФИФА объяснений по делу Фоларина Балогана

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (РБФА) потребовала от ФИФА официальных разъяснений по поводу спорной отмены дисквалификации Фоларина Балогана и заявила, что не поддержит кандидатуру Джанни Инфантино на переизбрание. Конфликт возник перед матчем 1/8 финала чемпионата мира между сборными США и Бельгии, вызвав широкий резонанс в мировом спортивном сообществе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным BBC, нападающему сборной США Фоларину Балогану было разрешено выйти на поле в матче против Бельгии, несмотря на красную карточку, полученную им в предыдущей игре. ФИФА приняла решение приостановить месячную дисквалификацию игрока на один год, что вызвало недопонимание относительно правил турнира. Хотя бельгийцы в итоге победили со счетом 4:1 и выбили хозяев из соревнований, данное нарушение правил вызвало серьезные протесты со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и РБФА.

Проблемы прозрачности и управления

После принятого решения за кулисами начались серьезные протесты. Бельгийская сторона официально потребовала от ФИФА четких оснований для такого решения и разъяснений того, как подобные ситуации будут регулироваться в будущем. Президент РБФА Паскаль ван Дамм открыто выразил недовольство отсутствием коммуникации со стороны руководящего органа мирового футбола.

«Прошло два месяца после событий, но наши вопросы остаются без ответа, — приводит слова Ван Дамма BBC. — Учитывая важность прозрачности для всех заинтересованных сторон, мы требуем необходимых разъяснений. Мы также хотим изучить, как можно улучшить существующие процессы, чтобы в будущем подобные ситуации рассматривались справедливо и последовательно».

Историческое исключение и политическое вмешательство

Отмена дисквалификации Фоларина Балогана была зафиксирована как одно из крайне редких событий в истории футбола. За всю историю чемпионатов мира после 189 показанных красных карточек только бразилец Гарринча в 1962 году, а теперь и Фоларин Балоган, избежали запрета на участие в следующем матче. Ни одному другому футболисту по ходу турнира дисквалификация не отменялась.

Масштаб конфликта расширился после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп и официальные лица Белого дома напрямую вмешались в это дело, оказав давление на ФИФА. Несмотря на недовольство многих, ФИФА действовала на основании статьи 27 Дисциплинарного кодекса, которая дает организации право частично или полностью приостанавливать дисциплинарные меры.

РБФА и УЕФА вместе с другими конфедерациями вновь подчеркнули, что выступают за прозрачность, сильное управление и четкие процессы при принятии решений. Однако на фоне сложившейся ситуации решение руководства бельгийского футбола не поддерживать дальнейшую деятельность Джанни Инфантино также оказывает влияние на политические отношения на международной футбольной арене.

БельгияФИФАФоларин БалоганДжанни ИнфантиноФутбольный скандал
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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