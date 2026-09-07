Королевская бельгийская футбольная ассоциация (РБФА) потребовала от ФИФА официальных разъяснений по поводу спорной отмены дисквалификации Фоларина Балогана и заявила, что не поддержит кандидатуру Джанни Инфантино на переизбрание. Конфликт возник перед матчем 1/8 финала чемпионата мира между сборными США и Бельгии, вызвав широкий резонанс в мировом спортивном сообществе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным BBC, нападающему сборной США Фоларину Балогану было разрешено выйти на поле в матче против Бельгии, несмотря на красную карточку, полученную им в предыдущей игре. ФИФА приняла решение приостановить месячную дисквалификацию игрока на один год, что вызвало недопонимание относительно правил турнира. Хотя бельгийцы в итоге победили со счетом 4:1 и выбили хозяев из соревнований, данное нарушение правил вызвало серьезные протесты со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и РБФА.

Проблемы прозрачности и управления

После принятого решения за кулисами начались серьезные протесты. Бельгийская сторона официально потребовала от ФИФА четких оснований для такого решения и разъяснений того, как подобные ситуации будут регулироваться в будущем. Президент РБФА Паскаль ван Дамм открыто выразил недовольство отсутствием коммуникации со стороны руководящего органа мирового футбола.

«Прошло два месяца после событий, но наши вопросы остаются без ответа, — приводит слова Ван Дамма BBC. — Учитывая важность прозрачности для всех заинтересованных сторон, мы требуем необходимых разъяснений. Мы также хотим изучить, как можно улучшить существующие процессы, чтобы в будущем подобные ситуации рассматривались справедливо и последовательно».

Историческое исключение и политическое вмешательство

Отмена дисквалификации Фоларина Балогана была зафиксирована как одно из крайне редких событий в истории футбола. За всю историю чемпионатов мира после 189 показанных красных карточек только бразилец Гарринча в 1962 году, а теперь и Фоларин Балоган, избежали запрета на участие в следующем матче. Ни одному другому футболисту по ходу турнира дисквалификация не отменялась.

Масштаб конфликта расширился после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп и официальные лица Белого дома напрямую вмешались в это дело, оказав давление на ФИФА. Несмотря на недовольство многих, ФИФА действовала на основании статьи 27 Дисциплинарного кодекса, которая дает организации право частично или полностью приостанавливать дисциплинарные меры.

РБФА и УЕФА вместе с другими конфедерациями вновь подчеркнули, что выступают за прозрачность, сильное управление и четкие процессы при принятии решений. Однако на фоне сложившейся ситуации решение руководства бельгийского футбола не поддерживать дальнейшую деятельность Джанни Инфантино также оказывает влияние на политические отношения на международной футбольной арене.