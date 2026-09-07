21 октября – День праздника узбекского языка

Бесспорно, одной из ценностей, отражающих самобытность народа, является его национальный язык. Язык считается гарантией, а если нужно, то и главным условием существования и процветания нации.

Действительно, в нынешнее тревожное время вполне естественно, что каждый народ, каждое независимое государство в целях обеспечения своих национальных интересов уделяет приоритетное внимание вопросу сохранения и развития своего родного языка.

Сегодня Генеральной прокуратурой в связи с приближающимся 21 октября – «Днем праздника узбекского языка» было проведено совещание в формате видеоконференцсвязи по вопросам организации духовно-просветительских мероприятий на местах, а также проведения среди сотрудников различных конкурсов под девизом «Нация жива своим родным языком!».

На мероприятии был рассмотрен ход исполнения приказа Генерального прокурора о проведении конкурса на тему «Нация жива своим родным языком!».

Конкурс будет проводиться по трем направлениям: «конкурс системно-аналитических работ», «конкурс на грамотность» и «конкурс поэзии и ораторского искусства».

Ответственные сотрудники центрального аппарата Бюро принудительного исполнения также приняли участие в этой встрече и высказали свои мнения о том, что в целях дальнейшего повышения статуса и авторитета узбекского языка как государственного, сотрудники должны добиваться полного и правильного использования возможностей государственного языка во всех сферах общественной жизни, включая государственное управление, современные и инновационные технологии, военное дело, медицину и другие области, а также обеспечить достойное место государственного языка в информационно-коммуникационных технологиях, в частности, во всемирной информационной сети Интернет.