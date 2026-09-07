Крымский астроном-любитель открыл новый астероид диаметром 100 метров

·33·Технологии
Крымский астроном-любитель открыл новый астероид диаметром 100 метров

Астроном-любитель из крымского поселка Научный Геннадий Борисов совершил очередное важное открытие, обнаружив новый астероид диаметром около 100 метров. По данным иксбт.ком, открытие этого небесного тела вызвало большой интерес в научном сообществе, так как подобные находки играют важную роль в изучении движения малых тел в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Установлено, что новый астероид находится вблизи Марса и движется по вытянутой орбитальной траектории. Сначала он приближается к Красной планете, а затем удаляется в сторону главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Ученый подчеркнул, что траектория движения этого небесного тела не представляет никакой угрозы для Земли.

Возможности телескопов кустарного производства

Геннадий Борисов также известен тем, что самостоятельно проектирует и собирает телескопы, необходимые для своих исследований. Проживая в поселке Научный Бахчисарайского района, он регулярно наблюдает за космосом с помощью оптических приборов собственного изготовления. Специалист, совершивший свои первые успешные открытия в 2013 году, на сегодняшний день стал автором десятков крупных находок.

За время своей деятельности астроном-любитель обнаружил не только малые тела, но и объекты, имеющие глобальное научное значение. В частности, в 2019 году он одним из первых выявил первую в истории межзвездную комету. Позже этому небесному телу было присвоено имя в честь автора открытия.

Вопросы активности и безопасности

В последние месяцы наблюдательная работа ученого стала еще более продуктивной. Только за короткий период с мая по август 2026 года Борисову удалось зафиксировать девять околоземных астероидов, размер каждого из которых составляет несколько десятков метров. Столь последовательные результаты свидетельствуют о профессиональном уровне работы астронома-любителя.

При этом специалист ведет мониторинг не только безопасных объектов, но и потенциально опасных тел. В частности, в апреле 2024 года он объявил об обнаружении астероида диаметром около 200 метров, который может представлять потенциальную угрозу для Земли. Подобные предупреждения являются одним из первых шагов в обеспечении безопасности нашей планеты.

В общей сложности на счету Геннадия Борисова сегодня более 150 астероидов и 16 комет. Этот выдающийся результат наглядно показывает, что даже в простых условиях и самостоятельно можно вносить огромный вклад в развитие астрономической науки.

АстрономияАстероидКосмосНаукаОткрытие
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Huawei Мате КсТ 2: трехсекционный складной смартфон толщиной 3,5 ммПредставлен Huawei Мате КсТ 2: трехсекционный складной смартфон толщиной 3,5 ммСегодня, 16:54SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию спутников StarlinkSpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию спутников StarlinkСегодня, 15:56Представлен Huawei Пура Кс Виев: широкий экран и аккумулятор 7000 mAhПредставлен Huawei Пура Кс Виев: широкий экран и аккумулятор 7000 mAhСегодня, 15:27Смарт-часы Honor Watch 6 Pro получили новые функции для здоровьяСмарт-часы Honor Watch 6 Pro получили новые функции для здоровьяСегодня, 14:57Xiaomi представила новый умный выключатель Смарт Свитч 2Xiaomi представила новый умный выключатель Смарт Свитч 2Сегодня, 14:27Huawei представила новый чип Кирин 9050 ProHuawei представила новый чип Кирин 9050 ProСегодня, 13:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8