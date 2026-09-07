Крымский астроном-любитель открыл новый астероид диаметром 100 метров

Астроном-любитель из крымского поселка Научный Геннадий Борисов совершил очередное важное открытие, обнаружив новый астероид диаметром около 100 метров. По данным иксбт.ком, открытие этого небесного тела вызвало большой интерес в научном сообществе, так как подобные находки играют важную роль в изучении движения малых тел в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Установлено, что новый астероид находится вблизи Марса и движется по вытянутой орбитальной траектории. Сначала он приближается к Красной планете, а затем удаляется в сторону главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Ученый подчеркнул, что траектория движения этого небесного тела не представляет никакой угрозы для Земли.

Возможности телескопов кустарного производства

Геннадий Борисов также известен тем, что самостоятельно проектирует и собирает телескопы, необходимые для своих исследований. Проживая в поселке Научный Бахчисарайского района, он регулярно наблюдает за космосом с помощью оптических приборов собственного изготовления. Специалист, совершивший свои первые успешные открытия в 2013 году, на сегодняшний день стал автором десятков крупных находок.

За время своей деятельности астроном-любитель обнаружил не только малые тела, но и объекты, имеющие глобальное научное значение. В частности, в 2019 году он одним из первых выявил первую в истории межзвездную комету. Позже этому небесному телу было присвоено имя в честь автора открытия.

Вопросы активности и безопасности

В последние месяцы наблюдательная работа ученого стала еще более продуктивной. Только за короткий период с мая по август 2026 года Борисову удалось зафиксировать девять околоземных астероидов, размер каждого из которых составляет несколько десятков метров. Столь последовательные результаты свидетельствуют о профессиональном уровне работы астронома-любителя.

При этом специалист ведет мониторинг не только безопасных объектов, но и потенциально опасных тел. В частности, в апреле 2024 года он объявил об обнаружении астероида диаметром около 200 метров, который может представлять потенциальную угрозу для Земли. Подобные предупреждения являются одним из первых шагов в обеспечении безопасности нашей планеты.

В общей сложности на счету Геннадия Борисова сегодня более 150 астероидов и 16 комет. Этот выдающийся результат наглядно показывает, что даже в простых условиях и самостоятельно можно вносить огромный вклад в развитие астрономической науки.