Энсо Мареска объяснил, почему Эрлингу Холанду нужно давать отдых

·1·Спорт
Энсо Мареска объяснил, почему Эрлингу Холанду нужно давать отдых

Главный тренер «Манчестер Сити» Энсо Мареска поделился планами относительно нагрузок на поле и игровой практики главного нападающего команды Эрлинга Холанда.

26-летний норвежский бомбардир вышел в стартовом составе во всех 4 проведённых матчах нового сезона и успел забить 3 гола в ворота соперников. В субботу, 5 сентября, именно единственный гол Холанда принес «горожанам» важную победу над «Ковентри» (1:0). Однако, как подчеркнул наставник «Манчестер Сити», форвард не сможет выходить на поле абсолютно в каждой игре.

«Мы должны защищать Эрлинга, так как сезон будет очень долгим. В некоторых матчах нам придется предоставлять ему возможность отдохнуть», – приводит слова итальянского специалиста издание Те Тучлине.

Впереди манчестерцев ждет плотный календарь: во вторник вечером команда на выезде сыграет против «Порту» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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