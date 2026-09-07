Энсо Мареска объяснил, почему Эрлингу Холанду нужно давать отдых

Главный тренер «Манчестер Сити» Энсо Мареска поделился планами относительно нагрузок на поле и игровой практики главного нападающего команды Эрлинга Холанда.

26-летний норвежский бомбардир вышел в стартовом составе во всех 4 проведённых матчах нового сезона и успел забить 3 гола в ворота соперников. В субботу, 5 сентября, именно единственный гол Холанда принес «горожанам» важную победу над «Ковентри» (1:0). Однако, как подчеркнул наставник «Манчестер Сити», форвард не сможет выходить на поле абсолютно в каждой игре.

«Мы должны защищать Эрлинга, так как сезон будет очень долгим. В некоторых матчах нам придется предоставлять ему возможность отдохнуть», – приводит слова итальянского специалиста издание Те Тучлине.

Впереди манчестерцев ждет плотный календарь: во вторник вечером команда на выезде сыграет против «Порту» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.