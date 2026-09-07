Большие перемены в Администрации Президента: Пулат Бобожонов покинул свой пост
Пулат Бобожонов, проработавший семь с половиной лет министром внутренних дел, а с марта прошлого года трудившийся в Администрации Президента, неожиданно освобожден от занимаемой должности. Не только он, но и весь институт советника, в котором он работал, был упразднен. Какую же систему теперь возглавит бывший министр и какой политический ход стоит за этими резкими переменами?
Решительное решение: Какие должности были упразднены?
В рамках мер по оптимизации Администрации Президента было принято неожиданное решение. Должность советника президента по кадрам и его подразделение были полностью упразднены.
Взамен этого задачи были перераспределены между другими службами:
Комплаенс-службе: поручено ведение политики в сфере государственных наград, геральдики и координация деятельности органов местной власти.
Подразделению советника: задачи по повышению эффективности деятельности института махалли переданы подразделению президента по работе с представительными органами и молодежными вопросами.
Новая миссия Пулата Бобожонова
«Пулат Бобожонов освобожден от должности заместителя советника президента по кадрам в связи с переходом на другую работу», — сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Напомним, Бобожонов с марта 2025 года работал заместителем советника президента Гафуржона Мирзаева. Теперь их пути снова пересекаются, но на этот раз в совершенно новой структуре с расширенными полномочиями.
Новое «командование» Ассоциации махаллей
Сегодня Гафуржон Мирзаев был назначен заместителем премьер-министра Узбекистана – председателем Ассоциации махаллей Узбекистана. Согласно источникам, состав руководства формируется следующим образом:
ФИО
Новая должность
Прежняя должность
Гафуржон Мирзаев
Заместитель премьер-министра – Председатель ассоциации
Советник президента по кадрам
Самандар Садуллаев
Первый заместитель председателя ассоциации
Заместитель министра экономики и финансов
Пулат Бобожонов
Заместитель председателя ассоциации
Заместитель советника президента
Как вы думаете, сможет ли приход столь опытных руководителей из бывшей «силовой» системы в Ассоциацию махаллей кардинально улучшить ситуацию на местах?
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