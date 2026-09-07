Большие перемены в Администрации Президента: Пулат Бобожонов покинул свой пост

Пулат Бобожонов, проработавший семь с половиной лет министром внутренних дел, а с марта прошлого года трудившийся в Администрации Президента, неожиданно освобожден от занимаемой должности. Не только он, но и весь институт советника, в котором он работал, был упразднен. Какую же систему теперь возглавит бывший министр и какой политический ход стоит за этими резкими переменами?

Решительное решение: Какие должности были упразднены?

В рамках мер по оптимизации Администрации Президента было принято неожиданное решение. Должность советника президента по кадрам и его подразделение были полностью упразднены.

Взамен этого задачи были перераспределены между другими службами:

Комплаенс-службе: поручено ведение политики в сфере государственных наград, геральдики и координация деятельности органов местной власти.

Подразделению советника: задачи по повышению эффективности деятельности института махалли переданы подразделению президента по работе с представительными органами и молодежными вопросами.

Новая миссия Пулата Бобожонова

«Пулат Бобожонов освобожден от должности заместителя советника президента по кадрам в связи с переходом на другую работу», — сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Напомним, Бобожонов с марта 2025 года работал заместителем советника президента Гафуржона Мирзаева. Теперь их пути снова пересекаются, но на этот раз в совершенно новой структуре с расширенными полномочиями.

Новое «командование» Ассоциации махаллей

Сегодня Гафуржон Мирзаев был назначен заместителем премьер-министра Узбекистана – председателем Ассоциации махаллей Узбекистана. Согласно источникам, состав руководства формируется следующим образом:

ФИО Новая должность Прежняя должность Гафуржон Мирзаев Заместитель премьер-министра – Председатель ассоциации Советник президента по кадрам Самандар Садуллаев Первый заместитель председателя ассоциации Заместитель министра экономики и финансов Пулат Бобожонов Заместитель председателя ассоциации Заместитель советника президента

Как вы думаете, сможет ли приход столь опытных руководителей из бывшей «силовой» системы в Ассоциацию махаллей кардинально улучшить ситуацию на местах?

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