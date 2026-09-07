SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink

Аэрокосмический гигант SpaceX совершил очередной успешный космический запуск, доставив на низкую околоземную орбиту еще 27 спутников Starlink. Согласно данным иксбт.ком, эта операция является важной частью последовательных усилий по расширению глобальной интернет-сети и обеспечению высокоскоростного соединения из космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Выбранная для данной миссии ракета-носитель Falcon 9 стартовала 6 сентября в 7:26 по местному времени с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния, США. Технически безупречная работа ракеты и тщательно выверенная траектория позволили выполнить поставленные задачи без каких-либо проблем.

Многоразовые технологии и детали полета

В ходе полета первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю. Для ускорителя Б1088, являющегося основной частью ступени, этот полет стал девятнадцатым. Специалисты отмечают, что ступень совершила мягкую посадку на автономную морскую платформу «Оф Курсе И Стилл Лове Ёу» в Тихом океане. На сегодняшний день абсолютный рекорд SpaceX по многократному использованию первой ступени составляет 37 полетов.

Верхняя ступень ракеты успешно продолжила полет, выведя 27 космических аппаратов на заданную орбиту. Все процессы прошли в штатном режиме, и примерно через 62 минуты после старта спутники полностью заняли свои позиции.

Глобальная сеть и показатели текущего года

Этот успешный старт стал 103-й миссией, выполненной с помощью ракет Falcon 9 в течение 2026 года. Статистика показывает, что 80 из общего числа полетов в текущем году были направлены именно на расширение орбитальной группировки Starlink и размещение новых устройств.

В настоящее время общее количество действующих спутников Starlink на орбите превысило 11 тысяч. Это еще больше расширяет возможности сети по всему миру и ускоряет обеспечение интернетом отдаленных регионов.

Отмечается, что в настоящее время все полеты Starlink выполняются исключительно с базы Ванденберг. Запуски во Флориде временно приостановлены до ввода в эксплуатацию космодрома компании для ракеты Starship в этом штате.