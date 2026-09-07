Обращения не остаются без внимания

Особое внимание уделяется законному решению обращений физических и юридических лиц, поступающих в Хорезмское областное управление Бюро принудительного исполнения и его территориальные отделы.

В частности, за истекшие 8 месяцев текущего года всего поступило 4 240 обращений, из которых 3 856 были разрешены. Из решенных обращений 1 328 были удовлетворены, по 2 528 даны правовые разъяснения. 83 обращения оставлены без рассмотрения, а производство по 21 обращению прекращено.

Кроме того, в целях создания удобств для граждан начальником управления в отдаленных районах области по средам каждой недели было проведено в общей сложности 32 выездных приема, в ходе которых выслушаны обращения 717 граждан, их проблемы взяты на особый контроль и обеспечено их рассмотрение.