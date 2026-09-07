Оставшаяся с детьми на улице женщина вселена в свой дом

·43·Общество
Оставшаяся с детьми на улице женщина вселена в свой дом

 В результате семейного конфликта невестка с 4 детьми была выгнана на улицу. Некоторое время женщина вместе с детьми жила в доме своих родителей. Оставшись без жилья, она подала в суд исковое заявление о вселении в дом, куда пришла в качестве невестки. Суд удовлетворил иск.

Решением суда на ответчика была возложена обязанность не чинить препятствий истице и ее 4 несовершеннолетним детям во вселении в жилое помещение, в которое она вошла как невестка.

Исполнительный документ поступил в производство Бухарского районного отдела Бюро, было принято решение о возбуждении исполнительного производства, и судебные приставы приступили к исполнительным действиям.

Должник был ознакомлен с содержанием и требованиями исполнительного документа, а также предупрежден о правовых последствиях их неисполнения в добровольном порядке.
В ходе проведенных исполнительных действий женщина вместе с 4 детьми была вселена в дом, и исполнительное производство было фактически завершено.
Данные мероприятия продолжаются.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

21 октября – День праздника узбекского языка21 октября – День праздника узбекского языкаСегодня, 16:20Обращения не остаются без вниманияОбращения не остаются без вниманияСегодня, 16:17Взыскана кредитная задолженностьВзыскана кредитная задолженностьСегодня, 16:13В 3 районах Ташкента временно отключат горячую водуВ 3 районах Ташкента временно отключат горячую водуСегодня, 14:04За невмешательство при виде преступления будут штрафовать до 6,6 млн сумовЗа невмешательство при виде преступления будут штрафовать до 6,6 млн сумовСегодня, 07:08Первые в мире: в Ташкенте на картах запустили «зеленые» и тенистые маршрутыПервые в мире: в Ташкенте на картах запустили «зеленые» и тенистые маршрутыСегодня, 07:00
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
В поезде Ташкент — Карши нашли крупную сумму денег — сообщение МВД
В поезде Ташкент — Карши нашли крупную сумму денег — сообщение МВД