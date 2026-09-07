Оставшаяся с детьми на улице женщина вселена в свой дом

В результате семейного конфликта невестка с 4 детьми была выгнана на улицу. Некоторое время женщина вместе с детьми жила в доме своих родителей. Оставшись без жилья, она подала в суд исковое заявление о вселении в дом, куда пришла в качестве невестки. Суд удовлетворил иск.

Решением суда на ответчика была возложена обязанность не чинить препятствий истице и ее 4 несовершеннолетним детям во вселении в жилое помещение, в которое она вошла как невестка.

Исполнительный документ поступил в производство Бухарского районного отдела Бюро, было принято решение о возбуждении исполнительного производства, и судебные приставы приступили к исполнительным действиям.

Должник был ознакомлен с содержанием и требованиями исполнительного документа, а также предупрежден о правовых последствиях их неисполнения в добровольном порядке.

В ходе проведенных исполнительных действий женщина вместе с 4 детьми была вселена в дом, и исполнительное производство было фактически завершено.

Данные мероприятия продолжаются.