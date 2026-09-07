Очереди на границах останутся в прошлом? 20-минутная «революция» на таможне и неожиданная договоренность

В внешней торговле Узбекистана бюрократия, долгие проверки и таможенные барьеры, годами досаждавшие предпринимателям, стоят на пороге резких перемен. В ходе проведенных в столице переговоров Шавката Мирзиёева с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Яном Сондерсом были обнародованы важные цифры и договоренности, напрямую влияющие на экономику страны. Так как же перевозка грузов через границы становится мгновенной и насколько это ускорит вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию?

Поворот в цифрах: оформление за 20 минут

Благодаря внедренной цифровизации и прозрачной системе в процессах экспорта и импорта достигнуты беспрецедентные показатели:

94% — экспортируемые грузы теперь оформляются в полностью упрощенном порядке;

87% — импортируемые грузы поступают в страну без лишних преград;

20 минут — время оформления таможенных деклараций сокращено до этого предела;

Стратегия до 2030 года — претворяется в жизнь долгосрочная программа по полной модернизации таможенной службы.

Эпоха для предпринимателей: как снижаются коррупционные риски?

«Цифровые решения, обеспечивающие эффективное сотрудничество таможенных органов с бизнесом, служат сокращению административных барьеров, минимизации человеческого фактора и коррупционных рисков».

Благодаря новой системе прямое общение между таможенником и предпринимателем было переведено на электронные платформы. Это, в свою очередь, не только экономит время и средства, но и становится основным инструментом в пресечении теневой экономики.

Основные договоренности на пути в ВТО

В ходе переговоров вопрос ускорения вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) стал одной из самых актуальных тем:

Направление Основная цель и результат Цифровизация Сведение таможенных систем в 100-процентное соответствие с международными стандартами Законодательство Внедрение новых норм на основе требований международных конвенций Подготовка кадров Переподготовка сотрудников по передовому мировому опыту «Дорожная карта» Принятие совместного плана, охватывающего все конкретные меры

Как вы думаете, станут ли эти упрощения на пограничных и таможенных постах причиной снижения цен на внутреннем рынке, или для предпринимателей все еще остаются нерешенные барьеры?

Выскажите свое мнение в комментариях и отправьте эту важную новость своим партнерам, ведущим деятельность в сфере бизнеса и торговли, через Telegram!