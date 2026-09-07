Новая железная дорога из Ташкента в Паркент удивила всех

·1·Узбекистан
Новая железная дорога из Ташкента в Паркент удивила всех

Проблеме транспортного сообщения между столицей и одним из самых живописных мест отдыха Ташкентской области — Паркентом — наконец найдено неожиданное и очень бюджетное решение! С сегодняшнего дня тысячам пассажиров больше не нужно искать такси, стоять в пробках и, самое главное, тратить большие деньги. Что же включает в себя секретный и масштабный строительный проект, длившийся более 1,5 лет, и для кого электропоезд станет особенно удобным?

24-километровое чудо: как строилась новая железная дорога?

Как сообщает пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари», новая железнодорожная линия «Байткурган – Паркент», строительство которой началось в январе 2025 года, полностью завершена. Этот масштабный инфраструктурный проект в короткие сроки кардинально изменил облик региона:

  • 24 км полностью электрифицированной железнодорожной сети;

  • 3 огромных железобетонных моста и 1 автомобильный путепровод;

  • 76 сложных водопропускных сооружений;

  • 16 автомобильных и железнодорожных переездов с современными системами безопасности;

  • Новая станция «Паркент» на 50 мест, способная одновременно обслуживать пассажиров.

Новая железная дорога из Ташкента в Паркент удивила всех

Стоимость проезда и возможности

«Новый электропоезд, запущенный по маршруту Паркент – Ташкент – Паркент, послужит не только жителям, работающим в столице, но и выведет туристический потенциал Паркентского района на новый уровень».

В поезде созданы все условия для пассажиров, он способен безопасно доставить до места назначения до 1154 человек одновременно:

Показатель / Услуга

Подробности

Время в пути

всего 50 минут

Количество мест

586 комфортабельных мест

Стоимость билета для взрослых

до 10 000 сумов

Детский билет (до 10 лет)

6 500 сумов

Этот проект позволит туристам, направляющимся в живописные горные районы и зоны отдыха Паркента, добираться быстро, дешево и без автомобильных пробок.

Что вы выберете: ехать на такси за 30-40 тысяч сумов или за 10 тысяч сумов за 50 минут на современном поезде с кондиционером? Как вы считаете, в какие еще районы нужно проложить линии скоростных поездов?

Пишите свое мнение в комментариях и отправляйте эту новость через Telegram своим знакомым, которые часто ездят в Паркент, а также в семейные чаты!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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