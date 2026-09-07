Представлен Huawei Мате КсТ 2: трехсекционный складной смартфон толщиной 3,5 мм

·32·Технологии
Представлен Huawei Мате КсТ 2: трехсекционный складной смартфон толщиной 3,5 мм

Согласно данным Иксбт.ком, компания Huawei официально представила второе поколение своего уникального и инновационного смартфона — Мате КсТ 2 Экстраординарй Мастер. Этот флагман сохранил трехсекционную конструкцию, складывающуюся в двух местах, но при этом получил полностью обновленный механизм, новейший процессор и передовую систему камер. Ожидается, что гаджет установит новые стандарты на рынке гибких экранов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В устройстве нового поколения инженеры Huawei использовали З-образную схему складывания и переработанные шарниры. В результате толщина устройства в полностью разложенном состоянии составляет всего 3,5 мм, а в сложенном — 12,3 мм. Выпуск смартфона в столь тонком корпусе считается важным достижением в индустрии мобильных технологий.

Возможности дисплея и прочность

Основной экран оснащен 10,2-дюймовой 3К-панелью с соотношением сторон 12,8:9. В сложенном виде пользователь получает обычное устройство с 6,5-дюймовым внешним экраном, пиковая яркость которого достигает 6500 нит. Внешний дисплей защищен стеклом Кунлун/Басалт, которое стало в 30 раз устойчивее к падениям и в 16 раз — к царапинам. Также сообщается, что ударопрочность внутреннего дисплея повышена на 200 процентов.

Производитель впервые среди трехсекционных складных смартфонов внедрил аппаратную защиту по стандарту ИП58/ИП59. Это обеспечивает дополнительную безопасность от пыли и влаги при повседневном использовании.

Высокая производительность и ИИ

Основой смартфона стал самый мощный на текущий момент однокристальный чип Huawei — новый Кирин 9050 Pro. По данным компании, общая производительность выросла на 42 процента, однопоточная скорость CPU — на 24 процента, а многопоточная — на 52 процента. Графический ускоритель Ма Лианг впервые на аппаратном уровне поддерживает технологию трассировки лучей (рай тракинг).

За выполнение локальных задач ИИ отвечает NPU Да Винки, позволяющий запускать МоЭ-модель с 30 миллиардами параметров. В число коммуникационных возможностей включен модем Балонг с поддержкой спутниковой связи Тиантонг и системы обмена сообщениями Беиду, при этом скорость соединения со спутником увеличилась на 40 процентов.

Конфиденциальность и передовые камеры

Одной из уникальных особенностей устройства является система аппаратной конфиденциальности Лингдун. При ее активации экран остается идеально читаемым для пользователя, смотрящего прямо, но практически полностью затемняется при взгляде сбоку. Основной модуль камеры оснащен 50-мегапиксельным сенсором РЙЙБ с переменной диафрагмой от ф/1,49 до ф/4,0 и динамическим диапазоном 18 EV.

Система также включает 50 Мп перископический модуль с 3,5-кратным оптическим зумом и макросъемкой, а также 40 Мп сверхширокоугольную камеру. Стартовая цена этого передового смартфона на рынке Китая начинается от 2955 долларов; также можно дополнительно приобрести специальный телеконвертер, увеличивающий оптический зум до 13,5 раз.

HuaweiMate XT 2СмартфонТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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