Samsung высмеяла первый складной смартфон Apple

Презентация первого складного смартфона Apple — iPhone Дуо вызвала бурные обсуждения на технологическом рынке. Сразу после анонса американское подразделение главного конкурента, компании Samsung, опубликовало в социальных сетях серию ироничных сообщений, намекая на то, что Apple слишком поздно вышла на рынок складных устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, Samsung Мобиле УС активно комментировала презентацию Apple на своей странице в социальной сети Кс. В одном из постов компания написала: «Пока ничего нового», напомнив, что уже много лет выпускает складные смартфоны различных форм-факторов. К этим шуткам также присоединилось популярное приложение Дуолинго, обыграв название iPhone Дуо в свойственной ему манере.

Вопросы опыта и подражания

После шутки Дуолинго компания Samsung отметила, что Apple «скопировала» даже это. В свою очередь, подразделение Samsung Канада представило специальное видео с участием смартфона Galaxy Z Фолд8. В ролике подчеркивается, что копирование — это высшая форма лести, а Samsung Филиппинес сделала акцент на своем восьмилетнем опыте работы на рынке складных устройств. Напомним, что Samsung представила свою первую модель Galaxy Fold в 2019 году.

Еще один аспект, привлекший внимание экспертов и пользователей, заключается в том, что после появления первых изображений iPhone Дуо в сети стала отчетливо видна складка на его 7,6-дюймовом внутреннем экране. Несмотря на это, интернет-пользователи отмечают высокое качество анимации на экране нового устройства.