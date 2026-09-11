Звезда UFC Пауло Коста заключил союз с Эдди Хирном — открылась ли дорога в бокс?

Один из самых ярких и бескомпромиссных бойцов среднего веса UFC — бразилец Пауло Коста («Боррачиня») вступил в открытый конфликт с ведущим мировым бойцовским промоушеном. Боец, неоднократно просивший об освобождении от контракта, официально объявил о подписании агентского соглашения с одним из самых могущественных промоутеров мирового бокса — британцем Эдди Хирном. В беседе с известным инсайдером Ариэлем Хельвани Коста откровенно рассказал о том, почему он отклонил последнее предложение промоушена и больше не намерен проливать кровь впустую. Итак, почему Дана Уайт не отпускает Косту, какое предложение о боях в Солт-Лейк-Сити разозлило бразильца и сможет ли новый альянс на боксерской арене возродить его карьеру?

Триумф и падение: Контрактная ловушка и столкновение с промоушеном

Отношения между Костой и UFC подошли к точке полного разрыва:

Неожиданный союз с Эдди Хирном: Обладающий огромным влиянием в мире бокса промоутер Матчрум Эдди Хирн стал официальным агентом Пауло Косты, и теперь они строят масштабные планы вместе;

Отказ отпустить бойца: Бразильский файте требовал от руководства UFC расторжения контракта, однако лига дала понять, что он обязан провести как минимум еще один бой;

Отказ на предложение UFC 332: Лига предложила ему пятираундовый поединок на турнире в Солт-Лейк-Сити, но Коста категорически отверг такие условия.

«С чего все начиналось?»: От образа нокаутера до пучины разногласий

Октагонная история Пауло Косты наполнена яркими победами и сложными контрактными скандалами:

Феномен «Боррачини»: В свое время бразилец, одерживающий победу за победой нокаутом и вышедший в октагон за чемпионским поясом, стал любимцем публики благодаря своим мощным ударам;

Финансовые разногласия: Со временем Коста открыто выразил недовольство платежной политикой лиги, дойдя до точки отмены нескольких боев;

Бесконечные ограничения: Несмотря на то, что по действующему соглашению ему остался всего один бой, промоушен продолжал оказывать давление, отказываясь делать его свободным агентом.

Несокрушимая воля и поворотный момент: Решение бойца, знающего себе цену

Коста твердо заявил, что не намерен отступать в защите своего спортивного достоинства и ввязываться в сомнительные поединки:

«Ни имени соперника, ни пояса»: Бразильская звезда раскрыла, что пятираундовое предложение в Солт-Лейк-Сити было против неизвестного противника и без каких-либо временных титулов;

Дополнительные деньги или свобода: Он потребовал, чтобы лига платила значительно больше, если хочет его участия в бессмысленном бою без пояса на кону;

Стремление к свободе: Еще раз попросив расторгнуть контракт накануне вечером, «Боррачиня» теперь готовится шагнуть в большой бокс или другие крупные финансовые проекты с помощью Хирна.

«Я просил их освободить меня от контракта, но они сказали, что я должен провести хотя бы один бой. На самом деле, я просил об этом несколько раз. Последний раз был вчера. Они предложили 5-раундовый бой, не называя имени соперника. Поединок без пояса, который не имеет для меня никакого смысла. Если они хотят, чтобы я дрался без пояса, они должны платить больше», — подчеркнул Пауло Коста.

Исторический показатель и новая эра на боксерской арене

Борьба бойцов UFC за свои права и финансовую свободу положила начало новой волне в индустрии ММА. Союз Пауло Косты с Эдди Хирном показывает, что спортсмен больше не хочет ограничиваться только октагоном. Если он добьется свободы — проведя последний бой по текущему контракту или через суды — его карьера может начать абсолютно новую и прибыльную главу благодаря высокооплачиваемым боксерским поединкам на ринге.

А как считаете вы, было ли правильным решением Пауло Косты отказаться от 5-раундового боя с неизвестным соперником и потребовать от лиги больше денег? Сможет ли бразильский боец под руководством Эдди Хирна стать большой звездой на боксерском ринге, или UFC затормозит его карьеру? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом самого громкого контрактного скандала в мире ММА со всеми любителями единоборств!