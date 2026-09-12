Эпоха сокрытия доходов подходит к концу: теперь порядок расчета алиментов может кардинально измениться

В Узбекистане на повестку дня вынесена одна из самых серьезных и революционных реформ, ожидаемых на протяжении многих лет в системе защиты института семьи и прав детей. Правительство предлагает полностью отменить действующий устаревший порядок расчета размера алиментов в зависимости от официальной заработной платы родителей (в виде 1/4, 1/3 или половины). Согласно этой инициативе, прозвучавшей с трибуны Сената, теперь размер алиментов будет определяться не по «бумажной» скромной зарплате отца, а напрямую исходя из жизненных потребностей ребенка, расходов на его проживание, образование и лечение. Этот шаг призван положить конец ухищрениям тысяч лиц, которые искусственно занижают свою официальную зарплату, выплачивая своему ребенку сущие копейки или открыто уклоняясь от выплат. Итак, как будет работать новая система, по каким критериям будут оцениваться потребности ребенка и почему это изменение станет восстановлением подлинной справедливости для сотен тысяч матерей и детей?

Пробел старой системы: сокрытие официального дохода и «бессильное» законодательство

Механизм взыскания алиментов по действующему Семейному кодексу долгое время имел серьезные недостатки:

Уловка «бумажной нищеты»: Многие граждане, несмотря на высокие доходы, официально показывали минимальную зарплату и ограничивались выплатой алиментов на ребенка в размере всего лишь нескольких сотен тысяч сумов;

Сокрытие неофициальных доходов: БПИ и судебные органы, даже зная о наличии у должника реального благосостояния, недвижимости и бизнеса, из-за отсутствия официальной справки были вынуждены полагаться только на базовые расчеты;

Страдание ребенка: В результате инфляция, расходы на детский сад, школу, кружки, одежду и лечение ложились исключительно на плечи оставшейся с ребенком матери, порождая серьезные социальные проблемы.

Новый порядок: потребности ребенка — на первом месте!

Обновленная система, предлагаемая правительством, нацелена на формирование алиментов на основе принципа чистой справедливости:

Жизненная корзина и реальные расходы: Размер алиментов теперь будет рассчитываться на основе возраста ребенка, состояния его здоровья, условий получения образования и реальной стоимости расходов на питание;

Жестко фиксированная гарантированная сумма: Независимо от отговорок отца о том, что он безработный или получает минимальную зарплату, будет взыскиваться твердо установленная денежная сумма, необходимая для полноценной жизни ребенка;

Бессмысленность сокрытия доходов: Поскольку размер выплат не привязан к «официальной» зарплате отца, сокрытие заработка не избавит должника от уплаты высоких алиментов.

Усиление полномочий суда и БПИ: от выплат не уйти!

Принятие данного порядка также резко усилит вопросы исполнительной дисциплины и ответственности:

Механизм прозрачной оценки: При определении размера алиментов суды, помимо финансовых возможностей отца и матери, поставят в приоритет требование о недопущении снижения прежнего уровня жизни ребенка;

Интересы ребенка — высшая ценность: Обязательство по содержанию будет ставиться выше личных претензий и ухищрений родителей, обеспечивая полную государственную защиту на стороне ребенка;

Поворот в социальной защите: Данное изменение гарантирует повышение финансовой стабильности семей, оставшихся в нужде после развода, и качественное воспитание детей.

Отказ от расчета алиментов в зависимости от ежемесячной зарплаты является наглядным доказательством перехода Узбекистана на новый уровень в защите прав детей. Теперь эпоха уклонения от ответственности за собственного ребенка и ухода от обязательств с помощью мизерных выплат останется в прошлом.

По вашему мнению, сможет ли установление алиментов не по зарплате отца, а напрямую исходя из реальных потребностей ребенка, полностью положить конец случаям сокрытия доходов? Каким, по вашему мнению, должен быть минимальный размер алиментов на сегодняшний день для полноценной жизни одного ребенка? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этой крайне актуальной для общества реформы со всеми родителями!