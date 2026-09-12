В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях

·57·Узбекистан
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях

Первый месяц осени подготовил для жителей страны настоящий погодный сюрприз. После привычных теплых дней, в предстоящие выходные в большинстве регионов Узбекистана ожидается резкая смена воздушных потоков, начало осадков и значительное понижение температуры. Согласно экстренному предупреждению синоптиков, ситуация может стать серьезной, особенно в горных районах — возможны сильные дожди и риск схода селевых потоков. Для наших соотечественников, планировавших сбежать от городской суеты на природу, эта новость имеет жизненно важное значение. Итак, до какой отметки опустится температура, какими будут дневная и ночная прохлада и почему в эти выходные рекомендуется остаться в городе?

Температура резко упадет: какой погоды ожидать днем и ночью?

В предстоящие выходные по всей республике будет полностью господствовать прохладное дыхание осени:

  • Понижение дневной температуры: Днем показатели термометров +23…+25°К опустятся до этих значений, и на смену теплым дням последних суток придет осенняя прохлада;

  • Прохладные ночи: В ночное время температура воздуха +16°К ожидается до этой отметки — это потребует более теплой одежды во время сна и ночных прогулок;

  • Масштабные осадки: Дождевые облака охватят многие регионы республики, создавая влажную и прохладную атмосферу, которая продлится несколько дней.

Высокий риск в горных районах: возможен сход селей!

Самые тревожные сигналы для тех, кто планировал отдых на природе, поступают именно с горных склонов:

  • Сильные горные дожди: Прогнозируется, что осадки в горных районах будут значительно интенсивнее, чем на равнинах;

  • Риск селевых потоков: Из-за обилия осадков в некоторых горных и предгорных районах могут наблюдаться селевые потоки — это создает риск перекрытия дорог, камнепадов и повышения уровня воды в реках;

  • Предупреждение экспертов и спасателей: Специалисты настоятельно рекомендуют отложить поездки в горы, пикники или экстремальные походы на неопределенный срок, ставя безопасность на первое место.

Правильная стратегия на выходные: лучше остаться в городе!

В условиях надвигающегося циклона и неожиданных погодных изменений специалисты советуют организовать отдых внутри города:

  • Выбирайте закрытые площадки: Кинотеатры, развлекательные центры, музеи и уютные кофейни станут самыми безопасными и комфортными местами для содержательного отдыха с семьей в эти выходные;

  • Приготовьте теплую одежду: Резкая смена температуры может повысить склонность к простудам и сезонным вирусам, поэтому важно одеваться по сезону;

  • Отложите поездки: Перенос запланированного отдыха в Чарвак, Бостанлык, Заамин и другие горные курортные зоны на следующие недели — залог вашей безопасности.

Это неожиданное изменение погоды может повлиять на планы, но бдительность и принятие мер безопасности позволят провести выходные без происшествий и спокойно.

Какие у вас были планы на эти выходные — пришлось ли отменить поездку из-за смены погоды? Как вы планируете провести дождливые и прохладные дни в городе? Оставляйте свои мысли в комментариях и поделитесь этой важной новостью, чтобы предупредить близких о риске селей и понижении температуры!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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