«Они покорили Азию!»: Синдаров и Абдусатторов оформили исторический дубль в континентальном рейтинге

В истории Узбекистана и мирового шахматного спорта произошло беспрецедентное историческое событие. В обновленном сентябрьском рейтинге, опубликованном Азиатской шахматной федерацией, сразу два узбекистанских гроссмейстера заняли абсолютные 1-ю и 2-ю строчки континента. 20-летний Жавохир Синдаров поднялся на вершину как сильнейший шахматист Азии по классическим шахматам, а 21-летний Нодирбек Абдусатторов занял вторую строчку вслед за ним. Оставив позади невероятные шахматные машины Индии и Китая, узбекские парни вновь приковывали взгляды всего мира к Ташкенту. Самое главное, для Синдарова это лишь начало большого пути: уже в ближайшие месяцы в Швейцарии он сядет за доску против действующего чемпиона мира Гукеша Доммараджу в матче за шахматную корону!

Исторический дубль: Как Синдаров и Абдусатторов обошли Азию?

Официальные данные Азиатской шахматной федерации подтверждают выход узбекских шахмат на новый уровень:

Шахматист №1 в Азии: Наш 20-летний гроссмейстер Жавохир Синдаров стал лидером континента в классическом направлении с 2778 рейтинговыми очками;

Абдусатторов на 2-й позиции: 21-летний Нодирбек Абдусатторов набрал 2762 балла и замкнул сильнейшую двойку;

Впервые в истории Узбекистана: В истории нашей страны впервые сразу два представителя Узбекистана полностью оккупировали две высшие ступени Азии;

Гиганты Индии и Китая позади: Узбекские гроссмейстеры отбросили на нижние строчки рейтинга таких грозных соперников, считавшихся фаворитами мировых шахмат, как индийцы Рамешбабу Прагнанандха, Арджун Эригайси и китайская звезда Вей И.

Фантастические показатели в рапиде и блице

Узбекистанские гроссмейстеры демонстрируют вершину мастерства не только в классике, но и в быстрых шахматах:

Жавохир Синдаров: Стабильно удерживает высокие позиции с 2732 баллами в рапиде и 2725 баллами в блице;

Нодирбек Абдусатторов: Особенно впечатляющие результаты он показывает в блице, имея в своем активе 2818 баллов — это один из самых высоких элитных показателей в мире.

Впереди Женева и мировая корона: Противостояние Синдаров — Гукеш!

Возвышение Жавохира Синдарова на первую строчку в Азии не случайно, впереди его ждет величайший матч в истории шахмат:

Историческая победа на Кипре: На турнире претендентов ФИДЭ 2026 года Синдаров заставил капитулировать всех сильных соперников, завоевав абсолютную победу и статус официального претендента на звание чемпиона мира;

Бой с Гукешем Доммараджу: Решающая схватка за шахматный трон пройдет между действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым;

Принимающая сторона — Женева и даты: Данное грандиозное противостояние состоится в швейцарской Женеве с 24 ноября по 12 декабря текущего года.

Занятие Синдаровым и Абдусатторами 1-го и 2-го мест на континенте является ярким доказательством того, что Узбекистан превратился в столицу современных шахмат. Теперь все взгляды прикованы к доскам Женевы — именно там Жавохир Синдаров будет сражаться за то, чтобы привезти мировую корону в Узбекистан.

Как вы думаете, сможет ли Жавохир Синдаров победить действующего чемпиона-индийца Гукеша Доммараджу в Женеве и стать новым чемпионом мира? Какие новые двери открывает покорение Азии Нодирбеком и Жавохиром для узбекского спорта? Оставляйте свои мысли в комментариях и с гордостью делитесь этой исторической победой узбекских гроссмейстеров со всеми соотечественниками!