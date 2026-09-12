«Они покорили Азию!»: Синдаров и Абдусатторов оформили исторический дубль в континентальном рейтинге

·3·Спорт
«Они покорили Азию!»: Синдаров и Абдусатторов оформили исторический дубль в континентальном рейтинге

В истории Узбекистана и мирового шахматного спорта произошло беспрецедентное историческое событие. В обновленном сентябрьском рейтинге, опубликованном Азиатской шахматной федерацией, сразу два узбекистанских гроссмейстера заняли абсолютные 1-ю и 2-ю строчки континента. 20-летний Жавохир Синдаров поднялся на вершину как сильнейший шахматист Азии по классическим шахматам, а 21-летний Нодирбек Абдусатторов занял вторую строчку вслед за ним. Оставив позади невероятные шахматные машины Индии и Китая, узбекские парни вновь приковывали взгляды всего мира к Ташкенту. Самое главное, для Синдарова это лишь начало большого пути: уже в ближайшие месяцы в Швейцарии он сядет за доску против действующего чемпиона мира Гукеша Доммараджу в матче за шахматную корону!

Исторический дубль: Как Синдаров и Абдусатторов обошли Азию?

Официальные данные Азиатской шахматной федерации подтверждают выход узбекских шахмат на новый уровень:

  • Шахматист №1 в Азии: Наш 20-летний гроссмейстер Жавохир Синдаров стал лидером континента в классическом направлении с 2778 рейтинговыми очками;

  • Абдусатторов на 2-й позиции: 21-летний Нодирбек Абдусатторов набрал 2762 балла и замкнул сильнейшую двойку;

  • Впервые в истории Узбекистана: В истории нашей страны впервые сразу два представителя Узбекистана полностью оккупировали две высшие ступени Азии;

  • Гиганты Индии и Китая позади: Узбекские гроссмейстеры отбросили на нижние строчки рейтинга таких грозных соперников, считавшихся фаворитами мировых шахмат, как индийцы Рамешбабу Прагнанандха, Арджун Эригайси и китайская звезда Вей И.

Фантастические показатели в рапиде и блице

Узбекистанские гроссмейстеры демонстрируют вершину мастерства не только в классике, но и в быстрых шахматах:

  • Жавохир Синдаров: Стабильно удерживает высокие позиции с 2732 баллами в рапиде и 2725 баллами в блице;

  • Нодирбек Абдусатторов: Особенно впечатляющие результаты он показывает в блице, имея в своем активе 2818 баллов — это один из самых высоких элитных показателей в мире.

Впереди Женева и мировая корона: Противостояние Синдаров — Гукеш!

Возвышение Жавохира Синдарова на первую строчку в Азии не случайно, впереди его ждет величайший матч в истории шахмат:

  • Историческая победа на Кипре: На турнире претендентов ФИДЭ 2026 года Синдаров заставил капитулировать всех сильных соперников, завоевав абсолютную победу и статус официального претендента на звание чемпиона мира;

  • Бой с Гукешем Доммараджу: Решающая схватка за шахматный трон пройдет между действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым;

  • Принимающая сторона — Женева и даты: Данное грандиозное противостояние состоится в швейцарской Женеве с 24 ноября по 12 декабря текущего года.

Занятие Синдаровым и Абдусатторами 1-го и 2-го мест на континенте является ярким доказательством того, что Узбекистан превратился в столицу современных шахмат. Теперь все взгляды прикованы к доскам Женевы — именно там Жавохир Синдаров будет сражаться за то, чтобы привезти мировую корону в Узбекистан.

Как вы думаете, сможет ли Жавохир Синдаров победить действующего чемпиона-индийца Гукеша Доммараджу в Женеве и стать новым чемпионом мира? Какие новые двери открывает покорение Азии Нодирбеком и Жавохиром для узбекского спорта? Оставляйте свои мысли в комментариях и с гордостью делитесь этой исторической победой узбекских гроссмейстеров со всеми соотечественниками!

Жавоҳир СиндаровНодирбек АбдусатторовОсиё шахмат федерациясиФИДЕ 2026 турнир
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Больше никакого молчания!»: «Барселона» объявила свой выбор на «Золотой мяч»«Больше никакого молчания!»: «Барселона» объявила свой выбор на «Золотой мяч»Сегодня, 06:36«Марсельь» оступился на выезде, а «Ренн» взошел на трон: сенсация 4-го тура во Франции«Марсельь» оступился на выезде, а «Ренн» взошел на трон: сенсация 4-го тура во ФранцииСегодня, 06:23«2 гола за минуту и хет-трик»: «Фиорентина» устроила голевую драму в Венеции«2 гола за минуту и хет-трик»: «Фиорентина» устроила голевую драму в ВенецииСегодня, 06:21В АПЛ определен лучший тренер августа — у наставника «Халл Сити» первый трофей!В АПЛ определен лучший тренер августа — у наставника «Халл Сити» первый трофей!Сегодня, 06:16«3 в 3 матчах 6 результативных действий!»: Рафинья признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге«3 в 3 матчах 6 результативных действий!»: Рафинья признан лучшим игроком месяца в Ла ЛигеСегодня, 06:10Тимур Кападзе раскрыл все секреты после победы над «Бухарой»Тимур Кападзе раскрыл все секреты после победы над «Бухарой»Сегодня, 06:08
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду