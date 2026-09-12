«Больше никакого молчания!»: «Барселона» объявила свой выбор на «Золотой мяч»

·64·Спорт
«Больше никакого молчания!»: «Барселона» объявила свой выбор на «Золотой мяч»

Борьба за самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе — «Золотой мяч» (Баллон д'Ор) — вышла на новый и неожиданный этап. Каталонская «Барселона» прервала затянувшееся молчание и пришла к окончательному решению о том, кого именно она будет поддерживать в борьбе за звание лучшего игрока года. По сообщению авторитетного испанского инсайдера-журналиста Хуана Хименеса, каталонский гранд официально определил 19-летнего таланта Ламина Ямаля главным кандидатом от клуба и начал масштабную открытую рекламную кампанию. Этот медиа-удар, во главе которого встал сам Ханс-Дитер Флик, изменил весь баланс сил в конкуренции за приз. Почему «Барселона» сосредоточила все внимание именно на Ямале, каков план Флика и кто является действующим обладателем этой награды?

«Началась открытая кампания»: громкий инсайд от Хуана Хименеса

Испанская пресса раскрыла следующие подробности решения руководства и тренерского штаба «Барселоны»:

  • Единогласный выбор клуба: «Барселона» сделала выбор среди нескольких претендентов — в качестве безусловного главного кандидата и официального лица клуба на «Золотой мяч» был выбран Ламин Ямаль;

  • От молчания к активным действиям: После внутренних согласований команда отказалась от скрытого наблюдения и запустила официальную кампанию поддержки, чтобы повлиять на сознание международных СМИ и голосующих журналистов;

  • Руководство Ханса-Дитера Флика: Эту кампанию лично возглавляет главный тренер Флик — немецкий специалист на пресс-конференциях и в интервью начал ставить на первое место командное и индивидуальное влияние именно Ямаля;

  • Фактор Родри и личных достижений: Непревзойденные победы молодого вингера на поле, триумф в Европе и превосходство в конкуренции с игроками высокого уровня вроде Родри становятся основным рычагом кампании.

Список из 30 человек и титул Дембеле: с кем конкурирует Ямаль?

В этом году борьба за «Золотой мяч» кардинально отличается от предыдущих и гарантирует жесткую интригу:

  • В числе 30 топ-претендентов: Ламин Ямаль официально включен в список 30 финальных номинантов, воидя в историю как один из самых молодых претендентов в этом списке;

  • Действующий обладатель — Усман Дембеле: Нынешним обладателем награды является нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, и каталонцы намерены вернуть корону, принадлежавшую их бывшему игроку, теперь уже своему воспитаннику;

  • Гений в 19 лет: Если Ямаль одержит победу, он войдет в число редких легенд, выигравших «Золотой мяч» в столь юном возрасте.

Почему «Барселона» делает акцент на одного игрока?

Подобные решения крупных клубов считаются крайне важным тактическим шагом во избежание распыления голосов:

  • Консолидация голосов: Хотя в клубе есть и другие звезды высокого уровня, «Барселона» сочла необходимым сосредоточить голоса международных экспертов вокруг одного конкретного кандидата;

  • Маркетинг и честь академии: Выход на вершину воспитанника «Ла Масии» Ямаля придаст огромный финансовый и имиджевый импульс не только самому футболисту, но и системе воспитания и бренду клуба;

  • Решительность Флика: Немецкий специалист считает игрока готовым к давлению такого уровня и верит, что это признание поднимет его психологический настрой на новые высоты.

Этот неожиданный официальный шаг «Барселоны» еще больше накалил дипломатическую борьбу вокруг «Золотого мяча». Мировой футбол находится на пороге новой эпохи — после эры Лионелья Месси и Криштиану Роналду Ламин Ямаль сделал смелый шаг к тому, чтобы стать абсолютным лидером новой эры.

А как считаете вы, заслуживает ли 19-летний Ламин Ямаль превзойти таких звезд, как Усман Дембеле, Килиан Мбаппе или Винисиус, и выиграть «Золотой мяч»? Негативно ли повлияет на атмосферу в раздевалке начало такой активной кампании «Барселоны» вокруг всего одного футболиста? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого громкого решения в мире футбола со всеми болельщиками!

Ламин ЯмальБарселонаОлтин тўпХанс-Дитер Флик
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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