«Марсельь» оступился на выезде, а «Ренн» взошел на трон: сенсация 4-го тура во Франции

·9·Спорт
«Марсельь» оступился на выезде, а «Ренн» взошел на трон: сенсация 4-го тура во Франции

В французской Лиге 1 матчи 4-го тура продолжаются неожиданными и напряженными результатами. Один из фаворитов турнира «Марсельь» гостил у неуступчивого соперника — «Ренна», и потерпел минимальное поражение со счетом 0:1. В тактически бескомпромиссном и богатом на борьбу противостоянии единственный гол забил полузащитник хозяев Адриен Томассон. Эта ценная победа вывела «Ренн» на первое место в турнирной таблице с 10 очками, в то время как именитый «Марсельь» оказался в водовороте серьезного кризиса. Итак, как хозяева смогли остановить звездный «Марсельь», почему линия атаки во главе с Хейбьергом и Гуири хранила молчание и о чем говорит сенсационный сдвиг в турнирной таблице?

Решающая 52-я минута и «золотой» гол Томассона

Встреча с первых минут проходила под знаком жесткой и осторожной тактической борьбы:

  • Равновесие в первом тайме: Обе команды строго придерживались дисциплины в обороне; Самба («Ренн») и де Ланге («Марсельь») сохранили свои ворота в неприкосновенности, уйдя на перерыв при счете 0:0;

  • 52-я минута — таяние льда: Усиливший прессинг в начале второго тайма «Ренн» добился своего — активно действовавший в центре поля Адриен Томассон точно пробил по воротам соперника и открыл счет (1:0);

  • Запоздалый штурм «Марселья»: Оказавшись в роли догоняющих, тренерский штаб гостей бросил в бой таких футболистов, как Мопе, Абдалла, Мумбанья, пытаясь исправить ситуацию, но надежная оборона «Ренна» действовала без ошибок.

Взрыв в турнирной таблице: «Ренн» на троне, а «Марсельь» — на 12-м месте!

Эта победа коренным образом изменила ситуацию в таблице Лиги 1:

  • 10 очков и 1-е место: Выдающий серию положительных результатов «Ренн» довел количество своих очков до 10 и поднялся на статус единоличного лидера чемпионата Франции;

  • Неудачный старт «Марселья»: Гости, обладающие такими звездами, как знаменитый Пьер-Эмиль Хейбьерг и Амин Арит, после 4 туров имеют в активе всего 3 очка и остаются на 12-й строчке;

  • Угроза аутсайдеров: Столь большая потеря очков в начале сезона марсельцами, преследующими высокие цели, вызывает серьезное недовольство среди болельщиков и руководства.

Тактическая дисциплина превзошла мастерство звезд

Это противостояние показало, что «Ренн» поднялся наверх в этом сезоне не случайно. Оборона во главе с Самбой, надежные действия Руо и Крессуэлла в центре не оставили свободного пространства атакующему трио «Марселья» — Пайшао, Гуири и Гомесу. Повышение темпа игры Мусой Аль-Тамари, вышедшим на поле вместо Сумаре в начале второго тайма, также стало одним из главных факторов победы.

Как вы думаете, сможет ли захвативший лидерство за счет минимальных побед «Ренн» выдержать чемпионскую гонку против «ПСЖ» и других грандов на протяжении всего сезона? В чем главная причина столь неудачного старта обладающего дорогостоящим составом «Марселья»? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим анализом сенсационных изменений в французском футболе со всеми болельщиками!

МарсельРеннЛига 1Адриен Томассон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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