Шокирующий поступок Ситоры Фармоновой посреди круга: Что это за таинство? (видео)

Известная звезда узбекского шоу-бизнеса, актриса и ведущая Ситора Фармонова удивила поклонников необычным видео, вызвавшем бурное обсуждение в социальных сетях. Выйдя в самый центр роскошного ресторана, где под звуки музыки отдыхали люди, актриса взяла стопку глиняных тарелок и стала по очереди бросать их оземь, разбивая вдребезги. После этого поступка звезды в белом наряде пол покрылся осколками посуды, а окружающие наблюдали за этой картиной с аплодисментами и восторгом. Если многие восприняли это как «способ Ситоры справиться со стрессом», то другие ищут причины такого поведения актрисы. Так что же это — просто эмоциональная разгрузка или известная международная традиция?

Шумное действо в центре круга: Разбитая посуда и улыбка Ситоры

Кадры, запечатленные на видео, мгновенно привлекают внимание зрителя:

Стопка тарелок в руке: Актриса выходит в центр ресторана, держа в руках стопку специальных глиняных тарелок;

Удары о землю по очереди: Под ритм музыки она не спеша, с удовольствием и отличным настроением последовательно разбивает посуду;

Танец на осколках: Пол мгновенно покрывается белыми осколками глины, а актриса, аплодируя, дарит окружающим приподнятое настроение;

Волна аплодисментов: Присутствующие гости вовсе не пугаются происходящего, а наоборот, с восторгом снимают процесс на камеру и подпевают ей.

Избавление от стресса или греческая традиция «Кефи»?

На самом деле эта сцена с участием Ситоры Фармоновой — не просто нервный срыв, а часть всемирно известного культурного обычая:

Обычай бить тарелки по-гречески: В традициях Греции и Кипра бить тарелки на праздниках и свадьбах («plate smashing») считается символом удачи, радости и изгнания злых духов и бед;

Психологическая разгрузка: Как отмечают психологи, битье посуды — одна из самых эффективных экспресс-терапий для высвобождения накопившегося у человека внутреннего давления, усталости и стресса;

Свобода и взрыв эмоций: На кадрах видно, как по мере того, как Ситора разбивает каждую тарелку, на ее лице появляется исктренняя радость и внутреннее облегчение.

Жизненный вывод: Как выпускать негативные эмоции?

Для людей, живущих в круговороте ежедневной работы, забот и суеты, такие необычные методы могут стать настоящим спасением:

Несвоевременное высвобождение накопившейся внутри обиды и стресса приводит к депрессии;

Искусство, танцы или подобные символические действия помогают обновить человеческую психику;

Не стоит воспринимать жизнь слишком серьезно, иногда нужно разрушить все рамки и дать волю искреннему смеху.

Этот поступок Ситоры Фармоновой напомнил поклонникам о том, что нужно наслаждаться каждым мгновением жизни и разбивать ненужные тревоги вдребезги, точно так же, как те глиняные сосуды.

А по вашему мнению, избавление от стресса путем битья тарелок — действительно эффективный метод или это просто пустая трата? А как вы справляетесь с нервным напряжением после тяжелой рабочей недели? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим видео с теми знакомыми, у которых накопилось много стресса!