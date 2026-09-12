Порядок расторжения брака может измениться: некоторым семьям не будут давать срок на примирение

В Узбекистане могут более четко регламентировать порядок прекращения брака. Законопроектом, разработанным правительством, предлагается не предоставлять супругам срок для примирения при наличии веских оснований для развода.

Если это изменение будет принято, суд сможет принимать решение не в пользу автоматического назначения срока для примирения по каждому делу о разводе, а с учетом ситуации в семье, причин конфликта и возможности сохранения брака.

Самое главное — речь не идет об ускорении развода во всех без исключения случаях. Предлагается внедрить отдельный порядок для ситуаций, когда существуют четкие основания и возможности сохранить семью уже не осталось.

Как проходит процесс развода на практике?

Согласно действующему законодательству, если у супругов есть общие несовершеннолетние дети или один из них не согласен на развод, расторжение брака, как правило, производится в судебном порядке.

В статье 40 Семейного кодекса установлено, что суд вправе отложить разбирательство дела и назначить супругам срок для примирения до шести месяцев.

Данная норма направлена на то, чтобы дать сторонам время пересмотреть свое решение в тех случаях, когда есть шанс сохранить семью.

Однако далеко не все семейные конфликты в реальной жизни можно оценивать одинаково.

В некоторых случаях отношения могут быть настолько серьезно подорваны, что предоставление дополнительного времени ничего не изменит.

Новый законопроект предлагает дифференцированный подход именно к таким ситуациям.

В каких случаях срок может не предоставляться?

В центре предложения находятся ситуации, когда имеются четкие основания для развода.

То есть, если суд установит, что реальной возможности сохранить брак нет, семейные отношения серьезно разрушены, а обстоятельства дела требуют развода, может появиться возможность не назначать отдельный срок для примирения.

Здесь есть важный нюанс: «срок не дается» не означает, что «развод происходит автоматически».

Вопрос о расторжении брака в любом случае будет рассматриваться в установленном законом порядке, и суд даст правовую оценку обстоятельствам дела.

На практике уже существует одно важное исключение

В процессе расторжения брака уже действует отдельная норма по защите лиц, пострадавших от насилия.

Согласно Семейному кодексу, по требованию лица, пострадавшего от семейно-бытового насилия, суд не назначает срок для примирения. Данная норма была внедрена в законодательство в 2025 году.

Таким образом, новое предложение можно рассматривать не как создание абсолютно нового механизма, а как уточнение подходов к расторжению брака.

Почему этот вопрос важен?

Главная цель предоставления срока на примирение — сохранение семьи.

В судебной практике при рассмотрении вопросов о расторжении брака также уделяется внимание наличию или отсутствию возможности сохранить семью. Такие обстоятельства, как наличие детей, продолжительность брака, отношения между супругами и временный характер разногласий, могут иметь значение.

В то же время требование лишнего времени для семей, у которых фактически не осталось шансов на примирение, представляет собой отдельную правовую проблему.

С этой точки зрения главная идея предложения в законопроекте заключается в том, чтобы не рассматривать по единому порядку ситуации, когда есть возможность сохранить семейные отношения, и случаи, когда брак фактически разрушен.

Будет ли отменен срок примирения?

Делать такие выводы пока рано.

Поскольку речь идет о законопроекте. До тех пор, пока предложение не будет принято и не вступит в силу в установленном порядке, действующие правила остаются неизменными.

По текущему порядку суд может предоставить срок для примирения до шести месяцев.

Поэтому трактовка о том, что «в Узбекистане срок для примирения при разводе отменяется полностью», не совсем верна.

Речь идет в первую очередь о возможности не назначать судебный срок для примирения при наличии четких и обоснованных причин для развода.

Баланс между семьей и правом

В этом и заключается самый важный аспект данного изменения.

С одной стороны, государственная политика направлена на сохранение семьи и защиту браков. С другой стороны, существует проблема недопустимости долгого удержания лиц в состоянии правовой неопределенности в тех случаях, когда объективной возможности продолжать брак не осталось.

В связи с этим новое предложение выносит на повестку дня важный для общественности вопрос:

Когда время, данное на сохранение семьи, становится возможностью, а когда — излишним препятствием?

Законопроект призван именно юридически более четко определить эту грань.

Кратко:

Вопрос Действующий порядок Предлагаемый подход Развод в суде Рассматривается в судебном порядке Сохраняется Срок для примирения Может предоставляться на срок до 6 месяцев При наличии четких оснований предлагается не давать Лицо, пострадавшее от насилия По его требованию срок не предоставляется Данная защита сохраняется Статус закона Действующая норма Пока законопроект

Таким образом, обсуждения вокруг порядка развода в Узбекистане вертятся не вокруг простого «ускорения» расторжения брака, а вокруг вопроса о том, в каких случаях следует пытаться примирить семью, а в каких — не стоит затягивать этот процесс.

Если предложение будет принято в качестве закона, в судебной практике рассмотрения дел о разводах могут произойти важные изменения.