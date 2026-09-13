Команда Роналду шокирована аутсайдером: «Ан-Наср» сыграл вничью

·34·Спорт
Команда Роналду шокирована аутсайдером: «Ан-Наср» сыграл вничью

7-й тур саудовской Про-лиги преподнес футбольным болельщикам настоящую сенсацию и неожиданный результат. Удивляющий всех своим звездным составом эр-риядский «Ан-Наср» на выезде сыграл в гостях с «Аль-Халиджем», находящимся в нижней части турнирной таблицы. Криштиану Роналду, Садио Мане, Жоау Феликс и Иньиго Мартинес и другие мировые звезды начинали матч в статусе явных фаворитов, однако игра неожиданно завершилась бескомпромиссной ничьей со счетом 1:1.

Если гол, пропущенный в конце первого тайма, поставил «Ан-Наср» в тяжелое положение, то вышедший на замену нападающий спас команду от поражения. Эта потеря очков опустила команду Штефано Пиоли (или тренерского штаба) на 3-е место в турнирной таблице. Так почему же звездный состав «Ан-Насра» не смог победить аутсайдера, кто тот герой, который вышел на замену и забил решающий гол, и какие изменения произошли в гонке за лидерство в чемпионате Саудовской Аравии?

Сенсация первого тайма: скандальный гол Маскареля

«Аль-Халидж» на своем поле показал надежную и дисциплинированную игру, не испугавшись звездного соперника:

  • Неустанный прессинг соперника: Хозяева сыграли компактно в обороне, не дав свободы дорогостоящей линии атаки «Ан-Насра»;

  • Шок на 45+1-й минуте: На добавленной арбитром минуте к основному времени первого тайма Маскарель проявил расторопность и вывел хозяев вперед (1:0);

  • Мрачное настроение в перерыве: Эр-риядский клуб со звездными игроками неожиданно ушел на перерыв в роли проигрывающего, и среди болельщиков началось разочарование.

Звездный состав «Ан-Насра» и двухминутный «джокер» Аль-Хамдан

Для исправления ситуации во втором тайма ответственные лица пошли на резкие изменения:

  • Суперзвезды на поле: Такие имена, как Бенто, Бушал, Аль-Амри, Иньиго Мартинес, Ан-Насир, Анджело, Саму Коста, Аль-Хайбари, Жоау Феликс, Садио Мане и Криштиану Роналду, неустанно атаковали, чтобы переломить ход игры;

  • Золотая замена тренера: Аль-Хамдан, вышедший на поле вместо Ан-Насира на 70-й минуте, оправдал доверие тренера всего за две минуты;

  • Спасительный гол на 72-й минуте: Проявив активность сразу после выхода на замену, Аль-Хамдан поразил ворота соперника на 72-й минуте и восстановил равновесие — 1:1.

Падение в турнирной таблице: «Ан-Наср» опустился на 3-е место

Эта потеря очков нанесла серьезный удар по чемпионским амбициям команды:

  • 16 очков и 3-я строчка: После этой ничьей «Ан-Наср» довел количество своих очков до 16, но из-за успешных выступлений конкурентов эр-риядский клуб опустился на 3-е место в турнирной таблице;

  • Ценное очко для «Аль-Халиджа»: Отобрав очки у гранда на своем поле, «Аль-Халидж» довел свои очки до 5 и поднялся на 12-е место;

  • Тяжелые испытания впереди: Криштиану Роналду и его одноклубникам в следующих турах требуется выходить на поле только за победой, чтобы восстановить свои позиции.

В саудовской Про-лиге продолжаются неожиданные результаты и сенсации. Этот матч наглядно доказал, что аутсайдеры теперь борются со звездными клубами без всякого страха.

Как вы думаете, что стало причиной потери очков «Ан-Насром» во главе с Криштиану Роналду и Жоау Феликсом в матче с аутсайдером — усталость или недооценка соперника? Сможет ли команда стать чемпионом саудовской Про-лиги в этом сезоне? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим сенсационным анализом из мира футбола со всеми болельщиками!

Аль-НасрАль-ХиляльКриштиану РоналдуСаудовская Про-лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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