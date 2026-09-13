Баран на животноводческом рынке, удививший всех: его внешний вид остается загадкой

·78·Общество
Баран на животноводческом рынке, удививший всех: его внешний вид остается загадкой

В социальных сетях широко распространилось необычное видео, снятое на животноводческом рынке, которое привлекло внимание пользователей. На видео можно увидеть барана, который выделяется среди других своей внешностью — у него необычным образом свисает курдюк.

Необычный вид хвостовой части барана на видео не остался без внимания людей на рынке. После того как кадры разошлись по интернету, среди пользователей возникли самые разные реакции.

Что именно стало причиной такого внешнего вида барана, пока неизвестно.

Накопление жира в области крестца у овец различается в зависимости от породы и особенностей организма. Поэтому делать точные выводы о здоровье или состоянии животного только по видео невозможно.

На данный момент никаких официальных или экспертных комментариев по поводу того, почему баран на распространенном видео приобрел такой вид, не приводится.

животноводческий рынокнеизвестный баранраспространенное видеохвост барана
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Порядок подачи онлайн-заявки на покрытие арендной платы для студентов вузов...Порядок подачи онлайн-заявки на покрытие арендной платы для студентов вузов...Сегодня, 22:24Почему пчела умирает после укуса? За ее жалом кроется удивительный механизм...Почему пчела умирает после укуса? За ее жалом кроется удивительный механизм...Сегодня, 19:36Из России за 10 дней вернулись 96,5 тыс. узбекистанцев: что меняется в миграционном потоке?Из России за 10 дней вернулись 96,5 тыс. узбекистанцев: что меняется в миграционном потоке?Сегодня, 18:40Женщины старше 50 лет тоже стали матерями: новая статистика в УзбекистанеЖенщины старше 50 лет тоже стали матерями: новая статистика в УзбекистанеСегодня, 12:58Водитель Малибу задержан: нарушивший правила водитель, чуть не сбивший людей, попросил прощенияВодитель Малибу задержан: нарушивший правила водитель, чуть не сбивший людей, попросил прощенияСегодня, 11:01Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыбНеобычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыбСегодня, 10:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)