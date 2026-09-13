Порядок подачи онлайн-заявки на покрытие арендной платы для студентов вузов...

С началом нового учебного года одним из самых актуальных вопросов для студентов высших учебных заведений столицы и областных центров является жилье и арендные платежи. В целях социальной поддержки студентов и молодежи государством была полностью цифровизирована система покрытия части арендной платы. Теперь появилась возможность подать онлайн-заявку через специальную электронную платформу, не выходя из дома, без лишней бумажной волокиты и очередей.

Самое примечательное, что для вновь принятых студентов 1-го курса предусмотрена специальная льгота — с них не требуется официальный договор аренды на первые месяцы! Итак, каков порядок подачи онлайн-заявки на получение части арендной платы, какие требования должны выполнить студенты 2-го и последующих курсов, а также как осуществляется регистрация договора в налоговых органах?

Всего 3 шага: Инструкция по подаче онлайн-заявки на арендную плату

Студенты могут пройти этот процесс самостоятельно по следующей простой цепочке с использованием личных данных:

Шаг 1: Регистрация и вход в кабинет: Сначала осуществляется вход в информационную систему контрактной платформы студентов — http://kontrakt.edu.uz , вводятся необходимые данные и открывается личный кабинет;

Шаг 2: Выбор нужного раздела: В главном меню управления личного кабинета выбирается рубрика «Арендные платежи»;

Шаг 3: Отправка заявки: После того как все соответствующие данные отобразятся в системе, нажимается кнопка «Отправить заявку», и обращение направляется ответственным лицам вуза на рассмотрение.

Большое облегчение для первокурсников: с кого не потребуют договор?

Согласно постановлению правительства, период адаптации новых студентов учтен:

Льгота на сентябрь и октябрь: От студентов, принятых на 1-й курс, не требуется наличие договора аренды за первые два месяца учебного года — сентябрь и октябрь;

Вниманию старшекурсников: Для всех студентов, обучающихся на 2-м и последующих курсах, наличие официально заключенного и поставленного на учет договора аренды является строго обязательным условием для получения государственной компенсации;

Услуга электронной постановки на учет: Договоры аренды необходимо быстро и бесплатно зарегистрировать совместно с арендодателем через специальный портал Государственного налогового комитета http://ijara.soliq.uz.

Правовая основа и гарантия финансовой поддержки

Данный механизм законодательно урегулирован государством, и студентам важно знать свои права:

Постановление Кабинета Министров № 605: Порядок покрытия части ежемесячной арендной платы студентам закреплен соответствующим постановлением Правительства Республики Узбекистан от 24 сентября 2021 года;

Прозрачность выплат: Система является прозрачной, степень рассмотрения заявки и все отчеты о выделенных средствах отображаются непосредственно в личном кабинете студента;

Облегчение студенческого бюджета: Данная финансовая программа направлена на обеспечение получения молодежью качественного образования, проживания без материальных трудностей и облегчение финансового бремени родителей.

Студентам, проживающим на квартире, рекомендуется воспользоваться данной возможностью, вовремя оформить платежи и оперативно подать заявки.

Успели ли вы или ваши знакомые студенты получить арендную компенсацию через эту систему? Столкнулись ли с какими-либо трудностями или вопросами при регистрации в системе или оформлении договора? Оставляйте свой опыт и мнения в комментариях, а также делитесь этой чрезвычайно важной и полезной инструкцией для студентов со всеми вашими друзьями-студентами, группами однокурсников и родителями!