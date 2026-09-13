Спорный гол в манчестерском дерби: почему изменилось решение VAR

·82·Спорт
Спорный гол в манчестерском дерби: почему изменилось решение VAR

В очередном центральном матче Английской Премьер-лиги вновь возникли напряжение и спорные ситуации, характерные для манчестерского дерби. Первый гол, забитый нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом в матче на стадионе «Олд Траффорд», был засчитан после длительного анализа VAR. Этот эпизод вызвал бурные обсуждения среди болельщиков на трибунах и футбольной общественности. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, в напряженные моменты игры мяч, поданный Йошко Гвардиолом с левого фланга, задел защитника соперника и прилетел к Эрлингу Холанду в штрафную площадь. Норвежский нападающий воспользовался возможностью и отправил мяч в ворота. Однако помощник судьи сразу зафиксировал офсайд, подняв флажок, и радость гостей была недолгой.

Последовавшая за этим долгая и сложная проверка VAR заставила всех на стадионе задаться вопросом. Причиной того, что ситуация в судейской комнате затянулась, стало то, что в центре внимания оказались сразу два игрока «Манчестер Сити».

Подозрение на офсайд и полуавтоматическая технология

Основной конфликт возник не из-за действий Эрлинга Холанда, а из-за игры полузащитника Энцо Фернандеса. В момент передачи аргентинский футболист находился в явном офсайде и пытался сыграть по мячу в центре штрафной площади в стиле «дайвинг-хедер» (удар головой в падении).

Хотя Фернандес не коснулся мяча, возник вопрос, помешала ли его активность защитникам хозяев или нет. Представители «Манчестер Юнайтед» потребовали отменить гол, утверждая, что игрок перекрыл линию обзора соперникам и повлиял на эпизод.

Окончательное решение

Ситуация была полностью изучена с помощью системы полуавтоматического определения офсайда Премьер-лиги. Технология показала, что, хотя Энцо Фернандес находился в офсайде, автор гола Эрлинг Холанд оставался в правильном положении благодаря вытянутой ноге защитника «Манчестер Юнайтед» Патрика Доргу.

Арбитр VAR Мэтт Донахью, рассмотрев все доказательства, отменил первоначальное решение на поле и признал гол легитимным. Это сложное решение не могло не повлиять на исход игры и отношение болельщиков к системе судейства.

Манчестер СитиМанчестер ЮнайтедЭрлинг ХоландVARПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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