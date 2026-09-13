Голубь-наркокурьер: полиция Таиланда поймала необычного «курьера»

·54·Мир
Голубь-наркокурьер: полиция Таиланда поймала необычного «курьера»

В Таиланде во время операции против наркоторговли полиция столкнулась с необычным «курьером». Правоохранители обнаружили голубя, на теле которого был закреплен специальный потайной отсек.

Для каких целей использовалась птица?

Сообщается, что потайной отсек на теле голубя использовался для размещения наркотических средств. Способность птицы преодолевать большие расстояния и возвращаться в свое гнездо позволяла использовать ее для перевозки нелегального груза.

Тот факт, что вместо обычного почтового курьера использовали голубя, придал инциденту еще более необычный характер. В ходе операции владелец птицы был задержан. После этого голубя отпустили.

Таиландптица-курьернаркотические средстваполицейская операция
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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