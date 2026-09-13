В рамках 4-го тура Английской Премьер-лиги центральный матч, которого с нетерпением ждали любители футбола по всему миру — жаркое манчестерское дерби на стадионе «Олд Траффорд», — оказался полон неожиданных драматических событий. Несмотря на то, что уже в дебюте встречи — на 23-й минуте — Фил Фоден получил красную карточку и был удален с поля, «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески, действуя в меньшинстве, одержал победу над своим принципиальным соперником «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Единственный и решающий мяч в составе героически сражавшихся «горожан» забил главный звездный игрок команды, неудержимый норвежский нападающий Эрлинг Холанд.

Важным аспектом для миллионов узбекистанских любителей футбола стало то, что защитник нашей национальной сборной Абдуқодир Ҳусанов провел это грандиозное дерби на скамейке запасных гостей. Показав 100-процентный результат после четырех туров и набрав 12 очков, «Сити» делит лидерство с «Арсенал» и в очередной раз доказал, кто является истинным хозяином Манчестера; «МЮ», имея в активе 4 очка, опустился на 13-е место в турнирной таблице. Итак, как подопечные Марески более часа защищали победу вдетищем составе из 10 человек, как был забит гол Холанда на 60-й минуте и почему «Унитед» капитулировал на своем поле, имея численное преимущество?

Красная карточка на «Олд Траффорд» и решающий удар Холанда

Ход дерби и бескомпромиссные минуты:

Шок на 23-й минуте: Удаление Фила Фодена за грубое нарушение правил вынудило гостей бороться вдесятером практически на протяжении всего матча;

Классическое наказание от Холанда: Несмотря на то, что хозяева владели численным преимуществом, на 60-й минуте норвежский бомбардир Эрлинг Холанд не упустил свой шанс и забил единственный гол, решивший исход встречи;

Доннарумма и оборонительная стена: Линия обороны в составе Джанлуиджи Доннаруммы, Рубена Диаша, Йошко Гвардиола и Марка Гехи безошибочно отражала одну атаку «красных дьяволов» за другой;

Напряженная и изобилующая желтыми карточками концовка: После 80-й минуты нервы на поле не выдержали — Йошко Гвардиол, Гарри Магуайр и Энцо Фернандес получили предупреждения от арбитра.

Ҳусанов в запасе, а «Сити» проявил тактическую волю

Энцо Мареска мастерски перестроил оставшийся в меньшинстве состав:

Абдуқодир Ҳусанов в заявке: Защитник национальной сборной Узбекистана занял место на скамейке запасных «Сити» в этом классическом противостоянии, а тренерский штаб доверился основной паре центральных защитников;

Ротации во втором тайме: Вместо Раяна Шерки на поле вышел Илиман Ндиайе, что усилило контратаки, а в последние минуты вместо Энцо Фернандеса вышел Нико О’Райли для укрепления центра поля;

Слабость в атаке «МЮ»: Несмотря на то, что Рубен Аморим и тренерский штаб бросили в бой со скамейки Беньямина Шешко и Джошуа Зиркзе, трио Мбемо, Кунья и Рэшфорд так и не смогли взломать оборону соперника, защищавшегося вдесятером.

Картина в таблице: 12 очков и двоевластие с «Арсенал»

Эта победа наглядно продемонстрировала силу «горожан» в чемпионской гонке:

«Сити» на вершине: Одержав 4 победы в 4 матчах, «Манчестер Сити» довел количество своих очков до 12 и делит вершину АПЛ с лондонским клубом «Арсенал»;

«Манчестер Юнайтед» в кризисе: Упустившие элементарную возможность на своем поле «красные дьяволы» после 4 туров с активом всего в 4 очка рухнули на 13-ю строчку таблицы;

Волевая победа: Эти 3 очка, добытые на выезде в меньшинстве, в очередной раз доказали безупречность «горожан» не только в атаке, но и в плане тактической дисциплины и психологической стойкости.

На фоне удаления Фила Фодена эта победа на «Олд Траффорд» останется одной из самых впечатляющих и волевых игр «Манчестер Сити» в текущем сезоне.

Как вы думаете, свидетельствует ли победа «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» на его же поле вдевятером (вдесятером) о столь большой разнице в классе между командами? Готов ли Абдуқодир Ҳусанов выйти в основном составе «Сити» в ближайших турах? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого жаркого противостояния в дерби АПЛ со всеми любителями футбола и близкими!