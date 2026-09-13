McDonald's приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан

Всемирно известный McDonald's наконец приходит в Узбекистан. Сообщается, что в Ташкенте планируется открытие первого ресторана гиганта быстрого питания в стране. Новость опубликовал дистрибьютор компании на своей странице.

Согласно информации, запуск ресторана McDonald's ожидается в ближайшее время. Однако пока не сообщаются точная дата открытия и то, в каком районе Ташкента он будет расположен.

Самое интересное — McDonald's готовится открыть свой первый ресторан в Узбекистане.

McDonald's считается одной из самых известных сетей ресторанов быстрого питания в мире. Появление бренда в Узбекистане станет важной новостью для тех, кто годами ждал его знаменитых блюд. После запуска первого ресторана узбекистанцы смогут отведать популярные блюда из меню McDonald's прямо в Ташкенте.