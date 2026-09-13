Звезда Евро-2020 в Фергане!: «Нефтчи» объявил о трансфере финского бомбардира

Чемпион Узбекистана, ферганский «Нефтчи» перед матчами самого престижного турнира континент — Элитной Лиги чемпионов Азии оформил по-настоящему громкий и высококлассный трансфер для нашего национального футбола. Ферганцы объявили о подписании официального контракта с 27-летним квалифицированным центральным нападающим Маркусом Форссом, который долгие годы выступал в чемпионатах Англии и принимал участие в чемпионате Европы в составе сборной Финляндии. Приход в узбекский футбол скандинавской звезды, большую часть карьеры проведшей в таких клубах Туманного Альбиона, как «Брентфорд» и «Мидлсбро», становится одним из самых примечательных трансферов в истории нашего чемпионата.

Важный нюанс заключается в том, что опытный бомбардир сможет помочь ферганскому клубу исключительно в матчах Элитной ЛЧ. Итак, как Маркус Форсс, поражавший ворота Франции, вдохнет новую жизнь в атакующей линии «Нефтчи», в какой степени школа английского футбола повысит шансы ферганцев на азиатских полях и что сулит этот трансфер в преддверии Элитной ЛЧ?

Воспитанник английского футбола: от «Вест Бромвича» до «Брентфорда» и «Мидлсбро»

Маркус Форсс закалялся в самой сильной и конкурентной футбольной среде Англии:

Рост в английской системе: Форвард, родившийся 18 июня 1999 года в финском городе Турку, уже в 13 лет был принят в академию «Вест Бромвича»;

Яркое выступление за «Брентфорд»: Дебютировав в основном составе «Брентфорда» в 2018 году, Форсс выступал за клуб до 2022 года. Он продемонстрировал высокую эффективность на правах аренды в «Уимблдоне» (11 голов в 18 матчах), а также в клубе «Халл Сити»;

Период результативности в Чемпионшипе: Летом 2022 года он перешел в именитую английскую команду «Мидлсбро», где провел более 90 матчей и забил 18 голов;

Последняя остановка и физические показатели: Провенувший сезон 2025/26 в составе «Болтона», 182-сантиметровый нападающий, играющий правой ногой, способен одинаково опасно действовать не только в центре, но и на обоих флангах.

Гол в ворота Франции и Евро-2020: следы в сборной Финляндии

Форсс — настоящий национальный кадр, прошедший через все возрастные сборные своей страны:

От У-17 до главной команды: Нападающий регулярно играл в составах Финляндии У-17, У-18, У-19 и У-21;

Громкий дебют: В ноябре 2020 года уже в своем первом матче за главную команду Финляндии он поразил ворота действующих чемпиона мира — сборной Франции, вызвав большой резонанс;

Опыт континентального первенства: Форсс вошел в финальную заявку на чемпионат Европы — Евро-2020. На сегодняшний день он провел 21 матч в футболке своей национальной сборной и записал на свой счет 2 гола.

«Нефтчи» и Элитная ЛЧ: цель ферганцев на новом уровне

Финский нападающий, привносящий дыхание английского футбола, станет главным оружием в континентальных баталиях:

Заявка только на континентальный турнир: Согласно регламенту и контракту, 27-летний бомбардир поможет «Нефтчи» исключительно в розыгрыше Элитной Лиги чемпионов Азии;

Большой опыт в Фергане: Как отметила пресс-служба клуба, Форсс привозит в Фергану свой высокоуровневый опыт, приобретенный в Англии и на международной арене;

Усиление линии нападения: Ожидается, что в противостояниях с самыми богатыми и сильными клубами Азии высокий прессинг, английская скорость и борьба в штрафной площади станут решающим преимуществом для «Нефтчи».

Нацеливаясь на достойное выступление в Элитной ЛЧ в качестве чемпиона Узбекистана, «Нефтчи» трансфером Маркуса Форсса продемонстрировал всему континенту, насколько высоки его амбиции.

По вашему мнению, сможет ли Маркус Форсс, имеющий опыт чемпионатов Англии и Евро-2020, стать одним из лучших бомбардиров Элитной ЛЧ в составе «Нефтчи»? Как вы оцениваете шансы ферганского клуба с этим сильным легионером на выход из группы на континентальных полях? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим громким анализом трансфера в узбекском футболе со всеми любителями футбола и фанатами «Нефтчи»!